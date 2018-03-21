Cadde'nin haberine göre, SHOW TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin Aliço’su Rıza Kocaoğlu, önceki akşam 39'uncu yaşını Nişantaşı’nda bir mekanda kutladı.



Doğum günü partisine Kocaoğlu’nun arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Falay, Engin Altan Düzyatan, İrem Sak, Mehmet Erdem, Erkan Kolçak Köstengil, Cansu Tosun, Öner Erkan, Uğur Yıldıran ve Zeynep Kumral katıldı.

Doğum günü partisinde eline mikrofonu alarak sahnede şarkı söyleyen Barış Falay, çıkışta eşi Esra Ronabar ile boy gösterdi.



Barış Falay, “Rıza’nın doğum gününü kutladık. Çok eğlenceli geçti. Sahneye çıkarak şarkı söyledim” dedi.