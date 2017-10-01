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Piyano başında ve sahnedeki fotoğrafları da ilk kez gün yüzüne çıkan Manço’nun elinde bavulu Belçika’dan döndüğü gün çekilen fotoğrafı da bulunuyor. Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre arşivden çıkan siyah beyaz fotoğraflar, ünlü sanatçının müziğe ilk adım attığı yıllara ait.