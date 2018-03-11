HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, bir süredir Germanys Next Topmodel 2017 birincisi Brenda Patea ile birlikte olan oyuncu, sevgilisini görmek için Almanya’ya gitti. Yağcı, Patea ile fotoğraflarını paylaşıp aşkını resmen ilan etti.

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