HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Torbalı ilçesinde Yusufcan Ö. uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve bir süredir kavgalı olduğu Merve Y’nin evine konuşmaya gitti. Yusufcan Ö. ile Merve Y’nin ailesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Yusufcan Ö. evde bulduğu bıçağı genç kızın annesi Fadime Y’nin göğsüne saplayarak öldürdü, babası Fahri Y’yi de yine göğsünden yaraladı. Fahri Y. ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Fahri Y’nin sağlık durumunun iyiye gittiği, eşinin ölümünün kendisine henüz söylenmediği belirtildi.

TOKAT-YUMRUK İDDİASI

Olay sonrası teslim olan Yusufcan Ö. Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yusufcan Ö’nün, ifadesinde, “Ben özür dilemek için sevgilimin evine gittim. Annesi ‘Kızımı neden üzdün?’ diyerek, burada bana tokat attı. Babası da yumruk atınca deliye döndüm. Evde bulduğum bıçakla önce sevgilimin annesini ardından da babasını bıçakladım” dediği öğrenildi. Yusufcan Ö’nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yusufcan Ö. tarafından annesi Fadime Y. bıçakla öldürülen, babası Fahri Y. ise yaralanan Merve Y’nin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Merve Y. uzun süredir Yusufcan Ö’den ayrılmak istediğini; ancak erkek arkadaşının kendisini tehdit etmesi nedeniyle ayrılamadığını anlattığı belirtti.

Bir şey yapmadım

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının “Pişman mısınız?” sorusuna “Bir şey yapmadım ki” diye yanıt verdi.

Kapıyı açar açmaz bıçağı sapladı

Merve Y. ifadesinde şunları anlattı: “Eve geldi. Kapıyı annem açtı. Açar açmaz onu göğsünden bıçakladı. O sırada babam uyuyordu, gürültüyle uyandı. Yusufcan Ö. annemi bıçakladıktan sonra babama yöneldi ve onu da bıçakladı. Sonra bana doğru geldi, saçlarımdan tutup, sürüklemeye başladı. Bir yandan da ‘Onları öldürdüm, ağabeyini de öldüreceğim; ama seni öldürmeyeceğim. Sana işkence edeceğim’ diyordu. Akrabalarım, amcamın oğulları komşumuz olur. Onlar gürültüyü duyup, bizim eve doğru gelince korkup, kaçtı” dediği öğrenildi.

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