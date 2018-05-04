Barnet - Chesterfield maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Barnet, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Chesterfield takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Barnet 43 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Chesterfield 38 puanda ve 24. sırada. Ev sahibi Barnet, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Chesterfield son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 299. İddaa'da Barnet kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Chesterfield kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Barnet önceki hafta Northampton Town mücadelesinde 2-0 yenildi.

Chesterfield, Exeter City karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Barnet, 21 gol attı ve 25 gol yedi.

Chesterfield, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chesterfield 20 kez gol sevinci yaşadı, 47 kez topu ağlarında gördü.