Barnsley - Brentford maçı istatistikleri

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Barnsley, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brentford takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Barnsley 38 puanla 22. sırada, Brentford 68 puanla 8. sırada bulunuyor. Barnsley, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Brentford son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 297 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barnsley kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Brentford sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Barnsley son haftadaki Newcastle United müsabasında 3-0 yenildi.

Brentford ise Blackburn Rovers karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Barnsley, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Barnsley, kendi sahasında 23 gol attı, 32 gol yedi.

Brentford ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brentford, 25 gol atarken 26 gol yedi.