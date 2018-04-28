Barnsley - Brentford maçı istatistikleri

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Barnsley, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brentford takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Barnsley 38 puanla 22. sırada, Brentford 68 puanla 8. sırada bulunuyor. Barnsley, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Brentford, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 297. İddaa'da Barnsley kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Brentford kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.20, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Barnsley son hafta oynanan Newcastle United maçında 3-0 yenildi.

Brentford, Blackburn Rovers karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Barnsley, evinde 4 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 32 gol yedi.

Brentford, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Brentford, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.