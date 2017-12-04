Türkiye'nin barok müzik alanında önde gelen isimlerinden Nihan Atalay ve barok müzik alanında Grammy Ödüllü Modo Antiquo orkestrası bir araya geliyor. Konserde, barok müziğin repertuarının tanınmış ve bazı daha az bilinen eserleri seslendirilecek. Barok müziğinin devlerini bir araya getiren bu konser, 7 Aralık Perşembe günü 20.00’de gerçekleşecek.

Nihan Atalay Kimdir?

Nihan Atalay, öğrenimini Basel Schola Cantorum ve Cenevre Yüksek Müzik Üniversitesi Barok Müzik Bölümleri'nde devlet bursu ile tamamlamıştır. Bunun yanı sıra modern müzik çalışmaları yapan Atalay, Lucerne Festival Orkestrası'nın efsane şefi Pierre Boulez ile birlikte çalışmıştır. Başta Amerika Flüt Derneği olmak üzere Uluslararası yarışmalardan ödül alan Atalay halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesidir.

Modo Antiquo Hakkında

Modo Antiquo orkestrası 1987 yılında kurulmuştur. Barok müziğin güçlü altyapısına sahip müzisyenlerden oluşan orkestra, bugüne kadar dünyanın birçok yerinde sahne almış ve 40’tan fazla CD çalışması yapmıştır.

Modo Antiquo, Antonio Vivaldi’nin tüm eserlerini günümüze yeni bir anlayışla taşıyan orkestra olarak bilinmektedir. Barok müzik alanında Grammy Ödüllü İtalyan orkestra Modo Antiquo, kemanda Raffaele Tiseo, Stefano Bruni, Rossella Borsoni, Giorgia Leonida Tosi, viyolada Pasquale Lepore, viyolonselde Bettina Hoffmann, kontrbasta Nicola Domeniconi, klavsende Andrea Coen ile sahnede olacak.