Barselona'da onbinler sokaklara döküldü! Sessiz yürüyüş...

İspanya'da bağımsızlık referandumunun yapıldığı gün çıkan olayları protesto etmek isteyen binlerce insan Barselona sokaklarında tam bir sessizlik içinde dev bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Binlerce öğrenci, öğretmen, çocuk, yaşlı, Barselona’da geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunun sonuçlarını savunmak ve Katalan Cumhuriyeti’ni kurmak için sıradışı bir şekilde tam bir sessizlik içinde yürüyor.

Polisin, 894 sivilin yaralanmasına neden olan ve aralarındaki bazı yaşlıları da ciddi şekilde etkileyen biber gazlı ve plastik mermili mühadelesini protesto eden binlerce insanın yürüdüğü gösteri Barselona’daki bir öğrenci örgütü tarafından düzenlendi.

İspanya hükümeti Pazar günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunu durdurmak için binlerce İspanyol polisini Katalonya’ya göndermiş seçim sandıklarına müdahelede etmişti. Müdahale ve baskınlara karşın oy kullanma ya devam edildi. Katalan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasının yüzde 90.09’u bağımsızlık referandumunda 'evet' dedi.

GREV HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumundan 2 gün sonra düzenlenen grev, yerel saate 06.30'da başladı. Ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve ticaret gibi tüm sektörleri etkileyen greve destek veren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, 06.30-09.30 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşımda yüzde 25'lik asgari hizmeti garanti ettiğini açıkladı.

Grevden dolayı taksilerin çalışmadığı Katalonya'da, okulların büyük bir bölümünün kapalı olduğu, açık olanlarda eğitimin verilmediği ve hastanelerde de acil ameliyatlar dışında tüm randevuların başka günlere alındığı bildirildi.

Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere küçük boyuttaki işçi sendikaları ve bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ile Omnium Cultural adlı dernekler, genel grev için "ulusal grev" tanımlamasını yaptı. İspanya'nın en büyük işçi sendikalarından İşçiler Genel Birliği (UGT) ve İspanya İşçi Sendikaları Federasyonu (CCOO) de greve doğrudan destek vermese de olası bir gerginliği önlemek için üyelerine işverenlerle anlaşarak işe gitmemeleri çağrısını yaptı.

Tüm sektörlerin katıldığı grev nedeniyle Katalonya'da hayat durma noktasına geldi. Günün ilk saatlerinde Barselona'daki sebze ve meyve hali Mercabarna'da yapılan gösteriyle başlayan grev kapsamında Katalonya'nın önemli 12 otoyolu, küçük gruplar tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Barselona'da gün içinde sendikaların, öğrencilerin, itfaiyecilerin farklı gruplar halinde yürüyüşler düzenleyeceği bildirildi.