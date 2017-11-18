Barselona saldırısını planlayan kişi İspanya'nın kendi muhbiri çıktı!

Ağustos ayında İspanya'nın turistik Katalan şehri Barselona'da gerçekleşen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen kişinin, 2014 yılında istibarat yetkililerine ülkede faaliyet gösteren radikal gruplar hakkında muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, İspanyol Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlamalarıyla hapiste yatan Abdelbaki Essati ile 2014 yılında irtibata geçildiği ve kendisinden gayriresmi yollardan Ulusal İstihbarat Merkezi´ne radikal gruplar hakkında bilgi sağlaması istendiği belirtildi.

Essati 16 Ağustos´ta Barselona´nın ünlü caddesindeki araçlı saldırıdan bir gün önce kentin güneyindeki hücre evinde kazayla gerçekleşen patlamada ölmüş, hayatta kalan ve Essati´nin yönetiminde olan genç teröristler ise Las Ramblas caddesindeki saldırıyı gerçekleştirmişti.

Turistik Las Ramblas caddesinde araçla yapılan saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğu turistti.