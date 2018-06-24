Bartın seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bartın 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bartın 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.93 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:27 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 95.7 … Bartın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 70.950 oyla yüzde 60.63 - Muharrem İnce: 35.067 oyla yüzde 29.97 - Meral Akşener: 7.990 oyla yüzde 6.83 - Temel Karamollaoğlu: 1.836 oyla yüzde 1.57 - Selahattin Demirtaş: 699 oyla yüzde 0.60 - Doğu Perinçek: 475 oyla yüzde 0.41 aldı.



Bartın 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 70.950 oyla yüzde 60.63Muharrem İnce: 35.067 oyla yüzde 29.97Meral Akşener: 7.990 oyla yüzde 6.83Temel Karamollaoğlu: 1.836 oyla yüzde 1.57Selahattin Demirtaş: 699 oyla yüzde 0.60Doğu Perinçek: 475 oyla yüzde 0.41

Genel seçime katılımın yüzde 87.04 oranında sağlandığı Bartın il genelinde saat 21:27 itibarıyla sandıklar yüzde 93.5 oranında açıldı. 2018 Bartın seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 73.118 oyla yüzde 64.12 - Millet İttifakı: 37.991 oyla yüzde 33.31 oranında oy aldı. 2018 Bartın seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 53.780 oyla yüzde 47.16 - CHP: 28.984 oyla yüzde 25.42 - MHP: 19.338 oyla yüzde 16.96 - İYİ Parti: 6.550 oyla yüzde 5.74 - SP: 2.457 oyla yüzde 2.15 - HDP: 1.362 oyla yüzde 1.19



Saat 21:27 itibarıyla 2018 Bartın seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 73.118 oyla yüzde 64.12Millet İttifakı: 37.991 oyla yüzde 33.31AK Parti: 53.780 oyla yüzde 47.16CHP: 28.984 oyla yüzde 25.42MHP: 19.338 oyla yüzde 16.96İYİ Parti: 6.550 oyla yüzde 5.74SP: 2.457 oyla yüzde 2.15HDP: 1.362 oyla yüzde 1.1916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…