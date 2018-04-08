Bartın'ın İnkum tatil beldesinde 2 ölü yunus sahile vurdu. Alınan bilgiye göre, sahilde gezdikleri sırada kıyıya vuran yunusları gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Daha sonra sahile gelen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekibi, yaptıkları incelemede yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yunusların çeşitli yerlerinde yara izleri tespit etti. Hayvanların açıkta öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceğini ifade eden yetkililer, yara izlerinin silah kullanılarak oluşturulduğu şüphesi üzerinde duruyor. İncelemeleri ardından ölü yunuslar, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.

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