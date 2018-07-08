Üç gün önce Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda telef olma riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için ırmak üzerindeki köprü trafiği durdurularak çalışma gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen yunusu Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesinde gören vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.Bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaklaşık 3 metre boyundaki yunusu denize ulaştırmak için çalışma başlattı.Ekiplerin, 3 gündür ırmak üzerinde ses çıkartarak yunusu denize ulaştırma çalışmalarından sonuç alınamayınca yunusun araç sesinden etkilenebileceği düşünülerek ırmak üzerindeki Orduyeri Köprüsü yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı ve yeniden çalışma yapıldı.
AFAD, itfaiye ve emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında 2 botla yunusa yön vermeye çalışıldı.İl AFAD Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanların, yunusun, köprüdeki trafiğin ırmakta yaydığı titreşimden etkilenebileceği yönündeki görüşlerine istinaden trafiği kapatarak çalışma kararı aldıklarını söyledi.
Ekiplerin, ırmak üzerinde botlarla suya soktukları demirlere vurarak balığa yön vermeye çalıştıklarını anlatan Doğruöz, "Gündüz sessizliği sağlamak zor oluyor. Gecenin sessizliğinde balığı denizle buluşturmaya çalışacağız ama ne derece başarılı olacağız bilemiyorum. Ayrıca ilimize yarın konuyla ilgili bir bilim adamının gelmesini bekliyoruz." dedi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya, yunusun yaklaşık 50 metrelik bir mesafe içerisinde gezmesi ve ilerlememesi üzerine ara verildi.AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 5 Temmuz'da ırmağa giren yunusu küreklerle ses çıkararak ve ırmak üzerinde bot yardımıyla dalga oluşturarak yönlendirmeye çalışmış ancak başarılı olunamamıştı.
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