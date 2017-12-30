Bartın'da otomobilin yolcu almak için duran işçi servisine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Ulus ilçesinden Bartın yönüne giden35 yaşındaki Mehmet Sümen idaresindeki işçi servisi, Bayırdüzü köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen bir işçiyi almak için durdu. Bu sırada aynı yönde giden 48 yaşındaki İ.K. yönetimindeki otomobil minibüse çarptı. Çarpmanın ardından minibüs devrildi.



Kazada sürücülerle devrilen minibüsteki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Arzu A, Bahri A, Esin K, Fahri A, Rafiye Ç, Fadime K, Nuray U, Aysel Ç, Eda.A, Döndü P, Hayriye Y, Serpil Y, Nurgül Ç. ve Türkan A. yaralandı.





Yaralılar, ambulanslar ve çevredeki otomobillerle Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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