2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Bartın'da ilk orucu tutan vatandaşlar ilk iftara hazırlık yapıyor. Peki Bartın'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte Bartın imsakiyesi...

BARTIN İFTAR VAKTİ 2018

1 ayın sultanı ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bartın'da iftar vakti 20:11 olarak yer almakta. Bartın'da saat 20:11’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

BARTIN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Bartınlılar yarın gece 2. sahura kalkacak. Bartın ilinin sahur vakti 03:33 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Bartın'da 03:33 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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