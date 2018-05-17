Bartın bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Bartın'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'İn yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Bartın'da iftar ve sahur vakitleri...

Bartın iftar saati kaçta? (Bartın iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Bartınlılar ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Bartın'da iftar saat 20:11'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20:12 olacak. Böylelikle 2. oruç ta bitmiş olacak.

Bartın sahur ve imsak saati kaçta? (Bartın sahur vakit)

Bartın'da bugün sahur 03:33'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03:32'ye kadar olacak. İmsak saat 03:32'de gerçekleşecek.

BARTIN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Bartın Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Bartın için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:35 05:24 12:53 16:49 20:11 21:51 2 17.05.2018 Perşembe 03:33 05:23 12:53 16:49 20:12 21:53 3 18.05.2018 Cuma 03:32 05:22 12:53 16:49 20:12 21:55 4 19.05.2018 Cumartesi 03:30 05:21 12:53 16:49 20:13 21:56 5 20.05.2018 Pazar 03:29 05:20 12:53 16:50 20:14 21:58 6 21.05.2018 Pazartesi 03:27 05:19 12:53 16:50 20:15 21:59 7 22.05.2018 Salı 03:26 05:18 12:53 16:50 20:16 22:00 8 23.05.2018 Çarşamba 03:24 05:18 12:53 16:51 20:17 22:02 9 24.05.2018 Perşembe 03:23 05:17 12:54 16:51 20:18 22:03 10 25.05.2018 Cuma 03:22 05:16 12:54 16:51 20:19 22:05 11 26.05.2018 Cumartesi 03:21 05:15 12:54 16:52 20:20 22:06 12 27.05.2018 Pazar 03:19 05:15 12:54 16:52 20:21 22:08 13 28.05.2018 Pazartesi 03:18 05:14 12:54 16:52 20:22 22:09 14 29.05.2018 Salı 03:17 05:14 12:54 16:52 20:23 22:10 15 30.05.2018 Çarşamba 03:16 05:13 12:54 16:53 20:23 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:15 05:13 12:54 16:53 20:24 22:13 17 01.06.2018 Cuma 03:14 05:12 12:54 16:53 20:25 22:14 18 02.06.2018 Cumartesi 03:13 05:12 12:55 16:54 20:26 22:15 19 03.06.2018 Pazar 03:12 05:11 12:55 16:54 20:26 22:16 20 04.06.2018 Pazartesi 03:11 05:11 12:55 16:54 20:27 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:10 05:10 12:55 16:54 20:28 22:19 22 06.06.2018 Çarşamba 03:10 05:10 12:55 16:55 20:29 22:20 23 07.06.2018 Perşembe 03:09 05:10 12:55 16:55 20:29 22:21 24 08.06.2018 Cuma 03:08 05:10 12:56 16:55 20:30 22:22 25 09.06.2018 Cumartesi 03:08 05:09 12:56 16:56 20:30 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:07 05:09 12:56 16:56 20:31 22:23 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:07 05:09 12:56 16:56 20:31 22:24 28 12.06.2018 Salı 03:06 05:09 12:56 16:56 20:32 22:25 29 13.06.2018 Çarşamba 03:06 05:09 12:57 16:57 20:32 22:26 30 14.06.2018 Perşembe 03:06 05:09 12:57 16:57 20:33 22:26

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