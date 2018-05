Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Bartın’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Bartın sahur vakitleri…

BARTIN SAHUR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bartın’da sahur vakti (imsak) 03:35 olarak görülüyor. Bartın’da saat 03:35’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

RAMAZAN'DA BARTIN'DA ET FİYATLARINDA ZAM YOK

Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan, 11 Ayın Sultanı Ramazan’a bir gün kala Bartın halkına müjdeli bir haber vererek “Ramazan öncesinde ve Ramazan boyunca Bartın’da et fiyatlarına da zam yok” dedi.

Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan, konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Biliyorsunuz her ramazan öncesi pide, ekmek, et fiyatlarına zam süreci yaşanır. Bu yılki süreçte ama güzel şeyler oluyor. Sağolsun esnaf arkadaşlarımızın bu konuda ciddi anlamda hassasiyeti var. Daha öncede konuşmuştuk. Biz bu süreçleri yaşarken zamları yaparken değerlendirirken hem halkımızın talepleri üzerine hem halkımızın alımları üzerine ekonomi üzerine bu çalışmaları yapıyoruz. Daha öncesinde pide ile olan süreci sizlerle paylaşmıştık. Bu sene Ramazan ayı içerisinde ekmeğe zam yok. Pide ise geçen seneki tarifeden devam edecek. Biliyorsunuz her Ramazan öncesi ete de ciddi anlamda zam gelirdi. Bununla ilgili de bu sene kasap ve marketçi arkadaşlarla görüşmelerimiz oldu. Tabi bu süreçte TSO Başkanımız Halil Balık ile de çok ciddi anlamda görüşmelerimiz oldu. Onların da bu sürece çok ciddi katkıları oldu ve onlarla yapmış olduğumuz bu çalışmalar doğrultusunda zam yapılmaması kararı alındı. Esnaf arkadaşlarımız bu sene sağ olsunlar besicilerin çok ciddi anlamda zam yapmasına rağmen ki şu anda besi daha önceden Kafkas etin kesimi 28 liraydı şu anda 31-32 liradan kesim var. Yani ciddi anlamda besiciler zam yaptı. Ama besicilerin yapmış olduğu zamma karşılık esnaf ve kasap arkadaşlarımız bu sene Ramazan ayı içerisinde zam yapmama kararı aldık. Vatandaşımızın alım gücünü düşünerek piyasadaki ekonomik sıkıntıları biliyorsunuz şartlar çok rahat değil. Bu anlamda esnaf ve kasap arkadaşlarımız halkımızı düşünerek çok ciddi anlamda fedakârlık yaptılar. Çünkü besicilerin yapmış olduğu 31-32 liralık kesim ciddi anlamda kasapları zorlayan bir süreç. Kar marjlarını ciddi anlamda düşüren bir süreç. Şu anda mesela Çaycuma kıymayı 44 lira yaptı. Çaycuma zammı koydu mesela ama Bartın’daki süreç bu sene Ramazan ayı içerisinde zamlı olmayacak. Ete zam yapmıyoruz. Bunu halkımızla paylaşmak istiyoruz. Yine aynı şekilde zamsız tarifeler devam edecek. Pide aynı şekilde satışa devam edecek. Yine fırıncı arkadaşlarımızdan istenen bir şey var. Mesela yumurtalı pide gibi özel pidelerin fiyatları tarifelerde yazmıyor. Bunlar tarifeye girmediği için fiyatları değişiyor. Bu özel pidelerde bir 50 kuruşluk oynama süreci oluyor. Özetle Ramazanda ete zam, pideye zam yok. Bu kararı Bartın TSO ile beraber aldık. Bu açıklamayı da iki kurum adına yapıyoruz. Bartın’daki esnaf arkadaşlarımız bu konuda ciddi bir fedakârlık yaptılar. Onlara teşekkür ediyoruz.”

Bu süreçte Bartın halkının yerel esnafa destek olmasını isteyen Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan, son olarak da “Biz de bu süreçte halkımızdan şunu rica ediyoruz. Yereldeki esnafımıza sahip çıkılsın. Etimizi kasabımızdan marketimizden bilindik yerlerde alalım. Yereldeki esnafımız hareketlensin. Halkımız yerelden alışveriş yaparsa bizleri çok memnun ederler. Ekonomiye can verirler. Esnafın ayakta kalması gerekiyor. Halkımızdan bu süreçte destek bekliyoruz” dedi.

