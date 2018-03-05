Bartın Valisi Nusret Dirim, aşırı yağış nedeniyle Kirazlık Barajı mevkisinde yaşanan su taşkınına ilişkin açıklama yaptı. Vali Dirim, "Medyada yer alan '300 kişi mahsur kaldı, ulaşılamıyor, bağlantıları kesildi' gibi haberler gerçeği yansıtmıyor." açıklamasında bulundu.
MUHTAR, '300 KİŞİ ELEKTRİKSİZ, SULARI VE EKMEKLERİ YOK' DEMİŞTİ
İHA'nın aktardığına göre, Derecik Köyü Muhtarı yaptığı açıklamada, "Üç mahallede en az 300 kişi dün geceden bu yana elektriksiz kaldı, suları ve ekmekleri yok. Birkaç arkadaşım beni aradı yardım istiyorlar. Aramadığım derdimi anlatmadığım yer kalmadı" demişti.
Bölgede önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolu üzerinde bulanan Kirazlık Köprü Barajı'nda su seviyesinin sabah saatlerinde yeniden yaklaşık 1 metre yükseldiği görüldü.
Baraj çevresindeki bazı evlerin birinci katlarını su basarken, 5 evde yaşayanlar tahliye edildi.
Apdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolun da su altında kalması sebebiyle mahallelere alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor.
Öte yandan, Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı mevkisinden geçen çayın taşma seviyesine gelmesi nedeniyle bölgedeki Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşımı sağlayan köprü de trafiğe kapatılırken, bölgede yaşayanlar alternatif yollara yönlendiriliyor.
"MAHSUR KALMA GİBİ BİR DURUM YOK"
AA'nın aktardığına göre, Bartın Valisi Nusret Dirim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hayatı ciddi derecede etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığını ve 300 kişinin mahsur kaldığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Dirim, "Bölgede öyle mahsur kalma gibi bir durum yok. Yol ulaşımları var. Hani dünyadan alakaları kesilmiş falan değiller. Orada baraj suyunun yükselme riskine rağmen uyarıları dinlemeyip orada oturulmaması gereken yerde oturmaya devam eden yaklaşık 100-150 kişilik bir mahalle sakini var. Ama yol bağlantıları var. Elektriklerinde bir sıkıntı oldu, su kuyuları suyun altında kaldığı için içme suyu sorunu var. Hayati tehlike teşkil eden herhangi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.
Bölgede ekiplerin dikkatli bir şekilde konuyu takip ettiklerini ve su seviyesinin inmeye başladığını ifade eden Dirim, şöyle devam etti:
"Vatandaşların, yollarıyla ilgili alternatif yolun uzun olmasından dolayı tepkileri vardı. Bugün normal ulaşımları da sağlanacak. Tabii o kişilerin binalardan çıkarılmaları gerekiyor, baraj gövdesinde kalan kamulaştırılmış olan binalar da yıkılacak. Şu anda herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil. Bugün Ulus Kaymakamımız da sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla gıda ve içme suyu gönderdi. Herhangi bir diyaliz hastamız ve olumsuz bir durum yok. Hayatı etkileyen çok ciddi bir olumsuzluk söz konusu değil. Medyada yer alan '300 kişi mahsur kaldı, ulaşılamıyor, bağlantıları kesildi' gibi haberler gerçeği yansıtmıyor."
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