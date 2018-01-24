Bartın'da kalp yetmezliği nedeniyle daha önce 5 kez ameliyat olan ancak ilerleyen rahatsızlığı nedeniyle yürüyemez hale gelen 26 yaşındaki Yücel Tor, kalp nakli ile hayata tutunmayı bekliyor.
İHA'nın haberine göre; Bartın Merkeze Bağlı Kozcağız Beldesi Ecikler Köyünde Oturan 26 yaşındaki Yücel Tor, dünyaya gediğinde doktorlar tarafından kap yetmezliği teşhisi koyuldu. İlerleyen yıllarda rahatsızlığı artan Tor, 7 yaşına geldiğinde ise Ankara'da 5 kez ameliyat geçirerek kalp damarlarından bazıları değiştirildi. Yaşı ilerledikçe kalbi yetersiz kaldığı için zaman içinde hareketleri kısıtlanan Tor, artık yürümekte zorluk çekiyor. Duyma yeteneğini kaybetme noktasına gelen Tor, yorulmamak için konuşmalarını bile kısa kesiyor. Yatağa bağlı olarak hayatını devam ettirmeye çalışan Tor, tek umudunun kalp nakli yapılarak yeniden hayata tutunmak olduğunu söyledi.
"BANA YARDIM EDİN"
Hastalığı ile ilgili bilgi veren Yücel Tor, "Artık yürüyemiyorum çok çabuk yoruluyorum. Bazen nefes almak dahi imkansız hale geliyor. Ben sağlığımı istiyorum, gezmek, dolaşmak istiyorum. Arkadaşlarımla gülüşmek, kaynaşmak istiyorum. Cumhur Başkanımızdan ve Başbakanımızdan tek dileğim bana yardım etmeleri. Mutlaka kalbimin değişmesi lazım. Bunun içinde para lazım. Benim param yok. Ne olursunuz sizden tek dileğim lütfen beni ameliyat ettirin" dedi.
"OĞLUM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYİP GİDİYOR"
Yücel Tor'un ev hanımı olan Annesi Nezahat Tor ise oğlunun durumu karşısında çaresiz kaldıklarını ifade ederek, "Bizim tek istediğimiz Çocuğumuzun sağlığına kavuşması doğduğu günden bu yana kalp yetmezliği nedeniyle ne çocukluğunu yaşayabildi nede gençliğini arkadaşları gezerken Gülüp oynarken O evin camından onları seyretti. Bir yıl önce bize kalp nakli olması gerekiyor dediler artık tedavi yada ameliyat çözüm değil kalp değişmez ise fazla zamanı kalmadı dediler. Ben bir anneyim ve oğlum gözümün önünde eriyip gidiyor bende onun mürüvvetini görmek torunlarımı sevmek istiyorum. Devletimizden tek istediğimiz var oğlumuza bir kalp bulsunlar onu bize bağışlasınlar" diye konuştu.
"OĞLUMUN DA YAŞAMAYA HAKKI VAR"
Oğlunun tedavisi için varını yoğunu harcadığını anlatan baba Osman Tor da, "Oğlumun tedavisi için bankalardan 180 bin lira kredi çektim. Ben, oğlumun gözümüzün önünde erimesini izliyorum. Artık gücüm de paramda kalmadı oğlumun tedavisi için Ankara'da varımı yoğumu harcadım. Bir tek oturduğumuz tek katlı bu ev var. Ev de bankalara bağlandı. Ben malulen emekli oldum. Bir tek emekli maaşım var. Bankalara kesintilerden dolayı elime maaş dahi geçmiyor. Yücel devamlı rahatsızlanıyor, Bartın Devlet Hastanesine gidiyoruz. Hava veriyorlar biraz rahatlatıyorlar. Ankara'ya götür diyerek gönderiyorlar. Ankara'ya gidecek param yok ki nasıl gideyim. Biz kimseden bir kuruş istemiyoruz. İstediğimiz tek şey var Sayın Cumhurbaşkanım Başbakanım bize yardımcı olsun. Oğlumuza uygun bir kalp bulunarak ameliyatı yapılsın. Oğlumun da yaşamaya hakkı var. 19 sene önce benden kalp nakli için 32 bin lira istediler şimdi ise kalp ameliyatları ücretsiz yapılıyormuş. Ama bizim bilmediğimiz kalp nakli için organ bankasına oğlumun isminin yazılması gerekiyormuş. Bize bu güne kadar kimse bunu söylemedi. Devletime yalvarıyorum, tek istediğimiz oğlumun tedavisinin yapılması kalp nakli için bizim elimizden tutulması" şeklinde konuştu.
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