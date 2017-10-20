Barzani'den Kürt diasporasına 'gösteri' çağrısı

AA'nın haberine göre, Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve Avrupa'da yaşayan Kürtlere, halkımıza destek için yasal ve barışçıl gösteriler düzenlemeleri, sivil etkinlikler gerçekleştirmeleri çağrısında bulunuyorum. Üzerimizdeki ablukanın kaldırılması için bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlarından yardım isteyin." denildi.

Bu süreçte Kürt diasporasına önemli bir sorumluluk düştüğü belirtilen açıklamada, "IKBY'nin mazlum sesini ve halkımızın barışçıl mesajını tüm dünyaya duyurmanızı istiyorum." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Halkımız şu an abluka, tehdit ve toplu cezalandırmaya maruz kalmış durumda. Irak merkezi hükümeti, sadece ne düşündüğünü ifade edip, herhangi bir suç işlemeyen bir halkı 'yasa' adı altında cezalandırmak istiyor. Halkımıza karşı uygulanması arzu edilen cezalar elbette, tüm yasaların ve Irak anayasasının sınırlarını aşmıştır. Aynı zamanda kendi iradelerini, savaşarak ve silah kullanarak halkımıza dayatmak istiyorlar. Bu da yaklaşık 150 bin kişinin evini terk etmesine yol açtı."