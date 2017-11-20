Barzani Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etti!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, depremin meydana geldiği ilk saatlerde bize yardım gönderdi ve Cumhurbaşkanlığı ofisinden bizi aradılar. Bunu takdir ediyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da Barzani, "Eğer Türkiye'yi ziyaret etme imkanı olursa bundan kesinlikle çok memnun kalırız. Onları da burada görmek isteriz." ifadesini kullandı.

Bağdat yönetiminin, Kerkük petrolünün İran'a ihraç edilmesi girişimleriyle ilgili Barzani, konudan haberdar olmadıklarını kaydetti.

12 Kasım'da Irak'ın Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen deprem, Türkiye'den de hissedilmişti.

Depremde en az 530 kişi hayatını kaybetmiş, Türk Kızılayı, merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi olmuştu.

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