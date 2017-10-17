Barzani ve Talabani cephesinin 'Kerkük'ü teslim' kavgası

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye yakın medyada yer alan haberlerde Talabani Ailesi, “Kerkük’ü satmak” ve “Kürt halkına ihanet etmekle” suçlandı.

İddiaya göre Talabani’nin oğlu Lahur ve eşi Hero Talabani, önceki gece operasyondan önce Süleymaniye’de aile büyükleri ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin kabrini ziyaret eden İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı yurtdışı operasyonlardan sorumlu El Kuds gücünün komutanı Kasım Süleymani’yle bir toplantı yaptı.

Toplantıda, Kerkük’te kendisine bağlı peşmergeyle büyük ağırlığa sahip olan Talabani Ailesi istenen bölgeleri teslim etmeyi kabul etti. Operasyon da bu anlaşma çerçevesinde yapıldı. Peşmerge güçleri, Kerkük petrol sahaları ve havaalanından çekildi.

BARZANİ’Yİ SUÇLADI, İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Öteden beri İran’a yakınlığıyla bilinen Celal Talabani’nin oğlu Lahur Talabani, kendisine yönelik suçlamalara cevap verirken IKBY Başkanı Barzani’ye yüklendi. Lahur Talabani, “Onu artık artık başkan olarak görmüyoruz. Bu savaş, petrol hırsızı Barzani ve oğullarının savaşıydı. Onuru varsa Barzani istifa etsin” dedi. Barzani’nin gün boyu kameraların karşısına çıkmaması dikkat çekti.

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