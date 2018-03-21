Sinüsler yüz kemikleri içerisinde bulunan içi hava dolu hücrelerdir. İçlerinde burunu nemlendirmeye yönelik mukus denilen salgılar üretilir. İnce bir kanalla burun içine açılır ve bu salgılar burun içine direne edilir. Nezle gibi burun içinde bir enfeksiyon oluştuğunda burun içi ödemlenir ve şişer. Bu durum mukusun burun içine geçişine engel olarak sinüs içinde birikime ve sinüs içerisi basınç artışına yol açar. Sinüs içerisi artmış basıncın baş ağrısına yol açtığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç Deniz Kaya sinüs hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
Sinüzite bağlı baş ağrılarının özellikleri nelerdir?
- Her baş ağrısı sinüzit değildir. Bazen migren ve gerilim tipi nörolojik baş ağrıları sinüzit ağrılarını taklit ederler.
- Genellikle yüzün ön kısmında (Yanaklar, alın ve göz arkalarında) hissedilirler.
- Sabahları şiddetli olup gün içi azalma eğilimindedirler.
- Baş hareketleriyle özellikle başı öne eğmekle artış olur.
- Isı değişiminden (Sıcak ortamdan soğuk ortama geçildiğinde) şiddetinde değişiklik olabilir.
- Diğer sinüzit semptomlarıyla (Burun akıntısı, tıkanıklık, yüzde basınç hissi...) beraber görülürler.
- Akut sinüzitler tedavi edilmediğinde daha kötü durumlara yol açabilir. Astım ataklarını tetikleyebilir. Uygun tedavi edilmediğinde kronik sinüzite yol açabilir. Enfeksiyon beyin zarlarına ulaştığında menenjite sebep olabilir. İltihabi durum göze ulaştığında ise görme problemleri, göz hareket bozukluklarına neden olabilir. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan orta kulak iltihaplarının en önemli etkenlerindendir.
ÖNERİLERE UYUN, SİNÜZİTTEN KORUNUN
- Grip ve nezle gibi üst solunum yolları enfeksiyonları azaltıldığında sinüzit gelişim riski azalır. Bu yüzden gripli insanlarla yakın temastan uzak durmak, el yıkamaya özen göstermek dolayısıyla sinüzit gelişim riskini azaltır.
- Altta yatan alerjik problemler varsa tedavi edilmesi gerekir.
- Burun içini tahriş eden sigara gibi irritan kimyasallardan uzak durmak enfeksiyon riskini azaltır.
- Oda havasını buhar makinaları kullanarak nemlendirmek sinüzit gelişimini engellemede yardımcıdır.
Tedavisi nasıl yapılır?
Tedavideki en önemli noktalardan birisi burun temizliğidir. Bu maksatla burun temizleme solüsyonları ve okyanus suları kullanılması çok faydalıdır. Tedaviye yardımcı olması açısından burun açıcı sprey ve hap şeklinde ilaçlar doktorlar tarafından önerilir. Her sinüzit enfeksiyonunda antibiyotik kullanılmaz. Virüs ve mantarlara bağlı sinüzitlerde antibiyotikler etkisizdir. Bakterilere bağlı gelişen sinüzitin büyük kısmı antibiyotik kullanmadan vücut direnci ile ortadan kalkar. Enfeksiyon şiddetli ve uzun süreli ise antibiyotik kullanımı önerilir. Altta yatan alerjik problemler varsa tedavi edilmelidir. Sinüzit enfeksiyonlarının ilaç tedavisine yanıt vermediği durumda sinüzit ameliyatları yapılabilir. Bu ameliyatlarda burun içinden genel anestezi altında sinüs ağrıları açılarak hastaların şikayetleri düzeltilebilir.
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