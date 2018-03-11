Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, tekrarlayıcı baş ağrısının santral sinir sisteminin en sık belirtilerinden biri olduğunu söyledi.
BİR AYDA 15 YA DA DAHA FAZLA BAŞ AĞRISINA MARUZ KALDIYSANIZ...
Dünyadaki yetişkinlerin geçtiğimiz bir yıl içinde en az yarısının baş ağrısı yaşadığını belirten uzmanlar, ancak hastaların çok az bir kısmında doğru tanıya ulaşıldığını, ne yazık ki azımsanıp az tanındığını ve yeterli tedavi edilmediğini söyledi. Migren, gerilim veya küme baş ağrısı gibi başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan (birincil) baş ağrıları ve beyin damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit, menenjitin oluşturduğu (ikincil) baş ağrıların olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, baş ağrısı şikayeti olanların oranı toplumda yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.
Taşkapılıoğlu, "Bunların yüzde 90'ını migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluşturmaktadır. Bir ayda 15 veya daha fazla günü ağrılı geçiren yetişkin oranının dünyada yüzde 4, baş ağrısının yaş, cinsiyet, ırk, yaşanılan coğrafya ve ekonomik duruma bakmaksızın tüm dünyada sorun oluşturmaktadır. Hasta bize baş ağrısı ile ulaştığı zaman bizim ilk ayırt etmemiz gereken, birincil veya ikincil bir baş ağrısıyla karşı karşıya olup olmadığıdır. Bunun için alarm zillerini çaldıran noktaları aklımızda tutarız" dedi.
BAŞ AĞRILARI HANGİ DURUMDA TEHLİKELİ?
Baş ağrılarının kırmızı alarm durumlarını sıralayan Taşkapılıoğlu, "Baş ağrısının 10 yaş öncesinde veya 50 yaş üzerinde ilk kez ortaya çıkması, ilk, en kötü veya diğerlerinden farklı bir baş ağrısı olması, haftalardır şiddeti giderek artan baş ağrısı varlığı, öksürme, hapşırma, öne eğilme ve fiziksel aktivite gerektiren olaylarla tetiklenen ve sonrasında devamlılık gösteren baş ağrısı gibi kırmızı alarm durumlarda hastanın hikayesi alınmalıdır. Ayrıca patlayıcı şekilde başladığı tarif edilen baş ağrısı, bazı migrenlilerde görülen 'aura'nın tipik özelliklerinin olmayışı veya bir saatten uzun sürmesi, doğum kontrol hapı kullanan kadında ilk kez 'aura' dönemi yaşanması, kanser veya HIV pozitifliği olan kişide ilk kez baş ağrısı ortaya çıkması gibi durumlarda da hastanın hikayesi alınmalı, nörolojik muayenesi ve beyin görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. Hastaya, hastalığı ve yapılan tetkikler ve sonuçları hakkında yeterli bilgi verilmesi de önemlidir" diye konuştu.
Migren sıklığını gösteren toplum bazında çalışma sayısının sınırlılığına dikkat çeken Taşkapılıoğlu, "Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu'nun ülkemizde bu tip çalışmaların yapılmasını sağladığını, bu çalışmalarda, Türkiye'de kesin migren ve sadece gerilim baş ağrısı prevalansının sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 5 olarak hesaplandığını, migren tanılı yeni hasta saptanma sıklığının yüzde 2.3 ile diğer ülke rakamlarından yüksek bulunmaktadır. Toplumlar arasındaki baş ağrısı sıklık farklılıklarına, topluma ait henüz belirlenememiş genetik, kültürel veya çevresel faktörlerin yol açabilir. Türkiye'de baş ağrısı sebebiyle hekime başvurup doğru tanı alan hasta sayısının da yıllar içinde artmaktadır. Buna rağmen hem migren hem de gerilim baş ağrısı yerine çeşitli yanlış tanılar konabilmektedir. Hala migren için özel geliştirilmiş ilaç kullanımı beklenenden azdır. Tüm nörolojik hastalıklarda tanı için sağlıklı bir hasta-doktor ilişkisi ve bunun kolaylaştıracağı iyi bir hikaye almak önemlidir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.