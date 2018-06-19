Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Twitter’dan eşiyle çekilmiş 2 fotoğraf paylaştı ve “Değil 20 ay, 20 yıl da geçse halimiz bu işte” dedi. Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Selahattin Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise seçime yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kendisine ve partisine oy isteyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “Bir arada yaşayacağız. Bölünmeden, kamplaşmadan; barışarak, demokrasi içinde güçleneceğiz. Cumhuriyetin 100. yılına büyük bir demokratik değişimle hazırlanacağız. Bizi ancak daha fazla demokrasi bir arada tutar, tek adam değil. Ben ne Manisa’dan vazgeçerim ne Mardin’den; ne Edirne’den ne de Hakkari’den. Sen de vazgeçme güzel kardeşim. Herkesin yanlışları oldu geçmişte. Çanakkale’de birlikte yatan akrabalarımızdan, dedelerimizden alalım dersimizi. Cesurca masaya yatıralım hatalarımızı. Biz Meclis’e giremesek tek başına 400 milletvekili alacak. Anayasa’yı istediği gibi değiştirip Meclis’i de, ülkeyi de kendine bağlayacak. HDP nefretinin tek ama tek nedeni budur.”

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