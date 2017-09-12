Başak Parlak
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Başak Parlak kimdir? Başak Parlak kaç yaşında?

Başak Parlak kimdir?

Şevkat Yerimdar dizisinde Esin rolünü üstlenen Başak Parlak, sevgilisi Caner Karamukoğlu ile ayrıldı. Peki Başak Parlak kimdir? Başak Parlak kaç yaşında?

12 Eylül 2017 Salı, 17:43:15 Güncelleme: 17:44:47

Oyuncu ve manken Başak Parlak, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Caner Karamukoğlu ile ayrıldı. Peki Başak Parlak kimdir? Başak Parlak kaç yaşında? İşte detaylar...

BAŞAK PARLAK KİMDİR?

Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak tamamladı. 2007 yılında "Fikrimin İnce Gülü" adlı dizide ve 2008'de Serçe adlı dizide rol aldı ve adını duyurmuş oldu.

2013 yılında rol aldığı sinema filmi Şevkat Yerimdar'da tanınan bir yüz haline gelen Başak Parlak, günümüzde Fox TV'de yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisinde Esin rolünü oynamaktadır.

Yıl Yapım Rol Notlar
2006 Geceler Yarim Oldu Emine Başrol Oyuncusu
2006 Memleket Hikayeleri - Arda Boyları Zeynep Başrol Oyuncusu
2006 Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin Sırma Başrol Oyuncusu
2009 SüpüRRR Naz Başrol Oyuncusu
2010 Mahpeyker Kösem Sultan Turhan Sultan Yardımcı Karakter
2013 Neva Neva Başrol Oyuncusu
2013 Şevkat Yerimdar Pelin Başrol Oyuncusu
2014 Bana Adını Sor Merve Başrol Oyuncusu
2016 Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok Pelin Başrol Oyuncusu
Yıl Yapım Rol Notlar
2003 Zalim - Yardımcı Karakter
2004 Ayışığı Neredesin - Yardımcı Karakter
2004 Büyük Buluşma - Konuk Oyuncu
2005 Beşinci Boyut Yeşim Konuk Oyuncu
2005 Acı Hayat Hizmetçi Gizem Yardımcı Karakter
2005 Emret Komutanım Jennifer Yardımcı Karakter
2006-2008 Doktorlar İrem Yardımcı Karakter
2007 Fikrimin İnce Gülü Gülendam Yardımcı Karakter
2008 Serçe Mine Aslan / Serçe Başrol Oyuncusu
2009 Uygun Adım Aşk Gülşah Yardımcı Karakter
2010-2011 Papatyam Sıla Yardımcı Karakter
2011 Sırat Ceren Çandar Yardımcı Karakter
2011-2012 Yamak Ahmet Dilruba Başrol Oyuncusu
2014 Sevdam Alabora Banu Başrol Oyuncusu
2014 Bugünün Saraylısı (dizi) Ece Konuk Oyuncu
2015 Bir Deniz Hikayesı Reyhan Başrol Oyuncusu
2016 Kış Güneşi Seda Başrol Oyuncusu
2016 Şevkat Yerimdar Esin Başrol Oyuncusu

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