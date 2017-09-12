Oyuncu ve manken Başak Parlak, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Caner Karamukoğlu ile ayrıldı. Peki Başak Parlak kimdir? Başak Parlak kaç yaşında? İşte detaylar...

BAŞAK PARLAK KİMDİR?

Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak tamamladı. 2007 yılında "Fikrimin İnce Gülü" adlı dizide ve 2008'de Serçe adlı dizide rol aldı ve adını duyurmuş oldu.

2013 yılında rol aldığı sinema filmi Şevkat Yerimdar'da tanınan bir yüz haline gelen Başak Parlak, günümüzde Fox TV'de yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisinde Esin rolünü oynamaktadır.

Yıl Yapım Rol Notlar 2006 Geceler Yarim Oldu Emine Başrol Oyuncusu 2006 Memleket Hikayeleri - Arda Boyları Zeynep Başrol Oyuncusu 2006 Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin Sırma Başrol Oyuncusu 2009 SüpüRRR Naz Başrol Oyuncusu 2010 Mahpeyker Kösem Sultan Turhan Sultan Yardımcı Karakter 2013 Neva Neva Başrol Oyuncusu 2013 Şevkat Yerimdar Pelin Başrol Oyuncusu 2014 Bana Adını Sor Merve Başrol Oyuncusu 2016 Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok Pelin Başrol Oyuncusu

Yıl Yapım Rol Notlar 2003 Zalim - Yardımcı Karakter 2004 Ayışığı Neredesin - Yardımcı Karakter 2004 Büyük Buluşma - Konuk Oyuncu 2005 Beşinci Boyut Yeşim Konuk Oyuncu 2005 Acı Hayat Hizmetçi Gizem Yardımcı Karakter 2005 Emret Komutanım Jennifer Yardımcı Karakter 2006-2008 Doktorlar İrem Yardımcı Karakter 2007 Fikrimin İnce Gülü Gülendam Yardımcı Karakter 2008 Serçe Mine Aslan / Serçe Başrol Oyuncusu 2009 Uygun Adım Aşk Gülşah Yardımcı Karakter 2010-2011 Papatyam Sıla Yardımcı Karakter 2011 Sırat Ceren Çandar Yardımcı Karakter 2011-2012 Yamak Ahmet Dilruba Başrol Oyuncusu 2014 Sevdam Alabora Banu Başrol Oyuncusu 2014 Bugünün Saraylısı (dizi) Ece Konuk Oyuncu 2015 Bir Deniz Hikayesı Reyhan Başrol Oyuncusu 2016 Kış Güneşi Seda Başrol Oyuncusu 2016 Şevkat Yerimdar Esin Başrol Oyuncusu

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Başak Parlak kimdir?

Başak Parlak kaç yaşında?