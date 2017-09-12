Oyuncu ve manken Başak Parlak, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Caner Karamukoğlu ile ayrıldı. Peki Başak Parlak kimdir? Başak Parlak kaç yaşında? İşte detaylar...
BAŞAK PARLAK KİMDİR?
Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak tamamladı. 2007 yılında "Fikrimin İnce Gülü" adlı dizide ve 2008'de Serçe adlı dizide rol aldı ve adını duyurmuş oldu.
2013 yılında rol aldığı sinema filmi Şevkat Yerimdar'da tanınan bir yüz haline gelen Başak Parlak, günümüzde Fox TV'de yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisinde Esin rolünü oynamaktadır.
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2006
|Geceler Yarim Oldu
|Emine
|Başrol Oyuncusu
|2006
|Memleket Hikayeleri - Arda Boyları
|Zeynep
|Başrol Oyuncusu
|2006
|Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin
|Sırma
|Başrol Oyuncusu
|2009
|SüpüRRR
|Naz
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Mahpeyker Kösem Sultan
|Turhan Sultan
|Yardımcı Karakter
|2013
|Neva
|Neva
|Başrol Oyuncusu
|2013
|Şevkat Yerimdar
|Pelin
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Bana Adını Sor
|Merve
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok
|Pelin
|Başrol Oyuncusu
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2003
|Zalim
|-
|Yardımcı Karakter
|2004
|Ayışığı Neredesin
|-
|Yardımcı Karakter
|2004
|Büyük Buluşma
|-
|Konuk Oyuncu
|2005
|Beşinci Boyut
|Yeşim
|Konuk Oyuncu
|2005
|Acı Hayat
|Hizmetçi Gizem
|Yardımcı Karakter
|2005
|Emret Komutanım
|Jennifer
|Yardımcı Karakter
|2006-2008
|Doktorlar
|İrem
|Yardımcı Karakter
|2007
|Fikrimin İnce Gülü
|Gülendam
|Yardımcı Karakter
|2008
|Serçe
|Mine Aslan / Serçe
|Başrol Oyuncusu
|2009
|Uygun Adım Aşk
|Gülşah
|Yardımcı Karakter
|2010-2011
|Papatyam
|Sıla
|Yardımcı Karakter
|2011
|Sırat
|Ceren Çandar
|Yardımcı Karakter
|2011-2012
|Yamak Ahmet
|Dilruba
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Sevdam Alabora
|Banu
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Bugünün Saraylısı (dizi)
|Ece
|Konuk Oyuncu
|2015
|Bir Deniz Hikayesı
|Reyhan
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Kış Güneşi
|Seda
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Şevkat Yerimdar
|Esin
|Başrol Oyuncusu
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