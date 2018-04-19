Oyuncu Başak Parlak, 'Hadi Be' programına konuk oldu.
"ŞEVKAT YERİMDAR BENİM İÇİN BİTTİ"
Başak Parlak, 'Şevkat Yerimdar' macerasının kendisi için bittiğini açıkladı: 'Şevkat Yerimdar' bizim için uzun bir proje oldu. 44 bölüm yayınlandı ama 2016 Ağustos’unda çekmeye başladık. Normalde kasımda yayına girmesi planlanıyordu. Kanal başka bir formül düşündü, son anda vazgeçti. Geçen sene mayısta soktular. O yüzden biz senelerdir ‘Şevkat Yerimdar’ çekiyoruz. Bir de diğer kanallar sinema filmlerini de yayınlıyorlar. Benim için bitti 'Şevkat Yerimdar'. Aslında sezon finali istiyorlar benim için ama artık yeni ufuklar, yeni maceralar olsun istiyorum.
"ÖLÜMÜNE TATİL YAPACAĞIM"
Güzel oyuncu, 'Şevkat Yerimdar' sonrası planları sorulunca, "Bundan sonrası için ‘ölümüne tatil’ gibi düşünüyorum. Önceliğim bu. Tatil yapmak istiyorum. Bir sinema filmi var çekmeyi planladığımız. Haziran sonu gibi İzmir’de başlayacağız çekimlere. Onun ön hazırlıklarıyla uğraşacağım. Bir de spor yapacağım. Biraz kendime bakmak istiyorum. Çünkü sette olduğum zaman ne spor yapabiliyorum ne cildime bakabiliyorum. 49 kiloyum, tam da bu yüzden spora çok ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.
"ÜNLÜYSEN SAĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR"
Başak Parlak, sokakta aldığı ilginç tepkileri şöyle anlattı:
"Aslında 14 senedir oyunculuk yapıyorum, ama ‘Şevkat Yerimdar’la daha başka bir şey oldu. Küçük bir yerde doğup büyüdüm, Şarköy’de. Orada biri dizide oynuyorsa, büyük bir olay oluyor. Daha o zamanlar beni görenler ‘A bak o kız’ diye parmakla gösteriyordu. O yüzden tanınırlığımı ilk ne zaman fark ettiğimi hatırlamıyorum. Mesela alışveriş merkezinde biri beni tanıyor, yanımdan yürüyor ve diyor ki; ‘Aa şu şeydeki kız değil mi? Bayağı da zayıfmış. Ay hiç mi bir şey yemiyor?’ Ünlü olduğun zaman sağır olduğunu düşünüyorlar gerçekten. Oysa duymamama imkan yok. Bir de şu var; görüyorsun yan masada çıkarmış telefonunu seni zoom’luyor. ‘Ne yapıyorsunuz, bu güzel bir şey değil’ falan diyorsun, ‘Ben seni çekmiyorum ki ya’ diyor."
"GÖRÜŞMEK İSTEMİYORSAM 'SETİM VAR' DERİM"
"Görüşmek istemediğim birini kibarca reddetme yolum ..." cümlesindeki boşluğu Başak Parlak, "Setim var derim genelde" şeklinde doldurdu.
"ARTIK MAÇLARA GİDEMİYORUM"
Güzel oyuncu, El Clasico karşılaşmasında statta çekilmiş fotoğrafının ekrana yansıtılması üzerine, "Futbol maçı izlemeyi çok severim. Eskiden daha tutkuluydum bu konuda. Kombinem filan vardı. Galatasaray’ın her maçına giderdim, statta izlerdim. Ama şimdi vaktim olmuyor. Kombine alayım dedim yine ama yalan oldu. Gidemiyorum ki" şeklinde konuştu.
"NE KADAR İTİCİ OLDUĞUM HAKKINDA SONRADAN ÇOK KONUŞUYORLAR"
Başak Parlak, “Girdiği ortamı neşelendiren insanlardan mısın?” sorusunu, "Bende biraz iki yönlü oluyor. Ya hep ya hiç. Eğer çok ortama ısınamadıysam buzdolabı gibi bir tip oluyorum. Hatta ne kadar itici olduğum hakkında sonradan çok konuşuyorlar. Ortamı sevmediysem çirkinleşebilirim. Ama arkadaşlarımın arasında eğlenceli olduğum söylenir" şeklinde cevapladı.
"SET DEDİKODULARI BENDEN SORULUR"
Başak Parlak, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde "Dedikodu yapmak gibi olmasın diyerek dedikodu yaptığım oluyor" cümlesine 'yanlış' kartını gösterdi: Kesinlikle dedikodu yaparım. Asla ‘dedikodu yapmak gibi olmasın’ demem başında. Set dedikoduları benden sorulur mesela. Her şeye hakimim; ne oluyor, ne bitiyor bilirim.
"NAZARA İNANMAM"
Başarılı oyuncu, 'Doğru-Yanlış' bölümünde “Çok güldüğüm zaman başıma bir şey gelecek diye korkarım" cümlesine 'yanlış' kartını gösterdi:
Korkmam, çok da dalga geçerim bununla. Nazara da hiç inanmam.
"TOM HARDY HAYRANIYIM"
Başak Parlak, “Hayranı olduğun biri var mı?” sorusuna, "Tom Hardy. İçinde Tom Hardy olsun, izlerim her şeyi. İyi-kötü ayrımım yok bu konuda" yanıtını verdi.
"KEDİMİN ADI TAVŞAN"
Parlak, kedisine neden 'Tavşan' adını verdiğini şöyle açıkladı:
“Aslında çok havalı havalı Vega koymuştum ismini. Ama o kadar yükseğe zıplıyordu ki, bir arkadaşım ‘Bu tavşan yahu, sen kedi diye almışsın bunu’ dedi. Sonra bütün arkadaşlarım gelip gittikçe ‘tavşan’ demeye başladılar. Ve hayvan da ‘tavşan’a tepki vermeye başladı. Karnesinde Vega yazıyor ama Tavşan adı.”
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