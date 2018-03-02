Cadde'nin haberine göre, Başak Sayan, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde bir mağazadan mutfak alışverişi yaptı.

Ünlü oyuncu, alışverişini noktaladıktan sonra "Çocukları uyutup alışveriş yapmaya öyle gelebildim. 10 aylık oldular ama ikizleri aynı anda susturmak çok zor, uyutmadan dışarı çıkamıyorum. Babaları başındayken biraz hava almak istedim” açıklamasını yaptı.