Başak Sayan ikiz çocukları Ares ve Milan’la birlikte alışverişte

HT Magazin’de yer alan habere göre, ikiz annesi olmanın zor olduğu kadar keyifli ve ayrıcalıklı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Çok hızlı büyüyorlar. Bugün aldığınız 2 ay sonra ufak geliyor. Biz de sürekli alışverişe çıkıyoruz” dedi.

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