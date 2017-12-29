Cadde’nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yılbaşı alışverişine çıkan Başak Sayan, “Çocuklara ve akrabalara küçük bir hediye almaya geldim'' şeklinde konuştu.



Sayan, 'Önümüzdeki mart ayında beşinci kitabım çıkıyor. Konusu ve ismi şimdilik sürpriz olsun" dedi.

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