Başakşehir, 100'er bin TL prim dağıtacak

Galatasaray'ı Emmanuel Adebayor'un 3, Joseph Attamah ve Kerim Frei'ın 1'er golleriyle devirerek liderle aynı puana ulaşan Medipol Başakşehir'de farklı galibiyet kutlanacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre başkan Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ı farklı deviren oyunculara 100'er bin TL prim dağıtacak.

Turuncu-Lacivertliler’de normalde deplasman galibiyetlerinde 30’ar bin TL, iç sahada ise 20’şer bin TL veriliyor. Gümüşdağ’ın bu primlere geçtiğimiz hafta alınan Y.Malatya galibiyetini de eklediği öğrenildi.

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