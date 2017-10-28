Başakşehir-Akhisar maçı izle - Başakşehir-Akhisar maçı canlı anlatım

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 0 (8' Emre Belözoğlu)
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 16:30
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Fırat Aydınus
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor YEDEKLER: Mert, Uğur, Alparslan, Hakan, Gökhan, İrfan Can, Kerim, Napoleoni, Mevlüt, Tunay
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Ömer, Caner, Sissoko, Serginho, Larsson, Soner, Onur, Henrique
YEDEKLER: Fatih, Alperen, Eray, Aykut, Orhan, Kadir, Barbosa, Muğdat, Marvin, Hora
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
VIDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) SİSTEMİ İLK KEZ UYGULANACAK
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Stat ve video yardımcı hakemlerin sisteme entegresini sağlamak amacıyla başlayacak çevrim dışı uygulama, Süper Lig'deki her statta en az 3 kez yapılacak. VAR'ın çevrim dışı uygulamaları sonraki haftalarda da devam edecek.
Çevrim dışı olarak yapılacak test çalışmaları esnasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak ve burada video yardımcı hakem tarafından izlenecek. Müsabaka hakemiyle hiçbir iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyon ile ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydedilecek. Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar, Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderilecek ve çevrim dışı testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Testlerin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.
BAŞAKŞEHİR VE AKHİSARSPOR'UN PUANLARI EŞİT
Başakşehir, aynı puana sahip rakibini mağlup ederek, ligde ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan iki takım da 17 puana sahip.
BAŞAKŞEHİR'DE DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Turuncu-lacivertli takımda, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde Mahmut Tekdemir, Gael Clichy, Junior Caicara ve Joseph Attamah sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, Medipol Başakşehir'in gelecek hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde bu maç öncesinde Manuel da Costa'nın sakatlığı ise sürüyor.
AKHİSARSPOR 3 MAÇTIR KAZANIYOR
Ligde son 3 haftayı kayıpsız geçen, bu süreçte Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u ise 6-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, geçen hafta ise 3-1 geriye düştüğü müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.
AKHİSARSPOR'DA OLCAN ADIN FORMA GİYEMEYECEK
Sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram ve Abdoulwahid Sisokko bir daha sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
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