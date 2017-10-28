Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10. hafta karşılaşmasında Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, evinde Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'u konuk ediyor. Maç öncesinde karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla "Başakşehir - Akhisarspor maçı saat kaçta? Canlı nasıl izlenir?" diye araştırıyor. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Saat 16:30'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Başakşehir deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

Başakşehir, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Akhisarspor, ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 7 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 16 gol attı, 6 gol yedi.

Akhisarspor, Başakşehir'le oynadığı son 8 maçın 5'inde rakibine gol atamadı.

Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 26 maçı kaybetmedi.

Başakşehir'de en golcü oyuncu konumunda attığı 3 golle Emmanuel Adebayor bulunuyor.

Akhisarspor'da en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Paulo Henrique bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Junior Caiçara, Marcio Mossoro, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Eljero Elia

Akhisarspor: Milan Lukac, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Serginho, Abdoul Sissoko, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Onur Ayık, Paulo Henrique, Daniel Larsson

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