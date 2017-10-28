Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10. hafta karşılaşmasında Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, evinde Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'u konuk ediyor. Maç öncesinde karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla "Başakşehir - Akhisarspor maçı saat kaçta? Canlı nasıl izlenir?" diye araştırıyor. İşte detaylar...
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Saat 16:30'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Junior Caiçara, Marcio Mossoro, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Eljero Elia
Akhisarspor: Milan Lukac, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Serginho, Abdoul Sissoko, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Onur Ayık, Paulo Henrique, Daniel Larsson
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