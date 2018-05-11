Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

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ANTALYASPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Antalya

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Salih, Zeki, Sakıb (Antalyaspor)

CEZALILAR: Charles (Antalyaspor) / İrfan, Arda Turan, Mossoro (Başakşehir)

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqeur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara

YEDEKLER: Ferhat, Ozan, Yusuf, Grando, Harun, Deniz, Musa, Danilo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Attamah, Napoleoni, Mevlüt, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

ÖNEMLİ EKSİKLER



Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte cezalılar Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

3 FUTBOLCU SINIRDA



Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.