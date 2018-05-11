Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.
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ANTALYASPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Antalya
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
SAKATLAR: Salih, Zeki, Sakıb (Antalyaspor)
CEZALILAR: Charles (Antalyaspor) / İrfan, Arda Turan, Mossoro (Başakşehir)
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqeur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara
YEDEKLER: Ferhat, Ozan, Yusuf, Grando, Harun, Deniz, Musa, Danilo
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor
YEDEKLER: Mert, Attamah, Napoleoni, Mevlüt, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ÖNEMLİ EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte cezalılar Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.
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