Başakşehir Asbaşkanı Saral: Kulübün satışı söz konusu değil

Fanatik'in iddiasıana göre Türkiye’nin yanı sıra aynı zamanda İngiltere, İspanya, Fransa ve Brezilya liglerini de yayınlayan BeIN SPORTs, Başakşehir'i satın almak için harekete geçmişti. Ancak turuncu-lacivertli kulüpte buna yalanlama geldi. İHA'da yer alan habere göre Başakşehir asbaşkanı Mustafa Saral, böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.

Saral, Katarlı iş adamı ile bu konuda görüşme dahi yapılmadığını belirterek, "Kulübümüz anonim şirketi. Öyle bir görüşme olsa bildirim yaparak kamuoyu ile paylaşmak zorundayız zaten. Kesinlikle böyle bir satış söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir

bein sports