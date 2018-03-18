Başakşehir - Beşiktaş maçı, Süper Lig'in 26. haftasında damga vuracak. Şampiyonluk yarışında Galatasaray 54 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş ve Başakşehir 50 puanla yarışta devam ederken, Beşiktaş averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. İki takımda 3 puan alabilmek için tüm kozlarını ortaya koyacak. Zorlu geçecek Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih’e her iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden ve gözünü lige çeviren Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yarışında çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak.



Tarih: 18 Mart 2018

Saat: 19:00

Yayın: BeIN Sports 1

Hakem: Halil Umut Meler

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Aurelien Chedjou, Gael Clichy, Gökhan (İrfan), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Marcio Mossoro, Kerim Frei (Arda), Emmanuel Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Dusko Tosic, Gary Medel, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

KARTAL PEPE'SİZ

Siyah-Beyazlılar, bu zorlu deplasmanda galip gelmenin hesaplarını yaparken, kritik karşılaşmada Pepe’den yoksun mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş’in ayak parmağındaki kırığın iyileşmesine ve takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen sezonun kalan bölümünü düşünerek 35 yaşındaki savunmacıyı riske etmeyeceği öğrenildi.



KARTAL'IN BAŞAKŞEHİR KABUSU: DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 14 resmi maçtan sadece 2’sini kazanabildi. siyah-Beyazlı ekip, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 10 resmi müsabakadan ise sadece birinde galibiyete ulaşabildi. Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında suskun kaldı.

KARTAL'DA 6, BAŞAKŞEHİR'DE 3 OYUNCU SINIRDA

Bugün oynanacak olan zorlu maç öncesinde Beşiktaş ve M.Başakşehir’de sarı kart ceza sınırında toplam 9 oyuncu bulunuyor... siyah-Beyazıllar’da Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Caner, Atiba ve Medel, Turuncu-Lacivertliler’de ise gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maç için cezalı duruma düşecekler.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 19 kez karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ, SON 14 RESMİ MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 14 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'deki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 10 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Dokuzu Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 4'ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında suskun kaldı.

MAÇLAR

Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında yapılan 19'u lig, 2'si kupa olmak üzere 21 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008:



Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 0



İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1



2008-2009:



İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1



Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 1



2009-2010:



İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1



İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 - 0



Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 0



2010-2011:



Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 2



İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1



Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 - 2 (Kayseri'de)



2011-2012:



Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 - 1



İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 2



2012-2013:



İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1



Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 2



2014-2015:



İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 - 2



Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 - 0



2015-2016:



Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 2 - 0



M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 2 - 2



2016-2017:



Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 - 1



M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 3 - 1



2017-2018:



Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 - 1