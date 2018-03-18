Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e her iki maçta da yenilerek Avrupa'ya havlu atan ve gözünü lige çeviren Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yarışında çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, bu zorlu deplasmanda galip gelmenin hesaplarını yaparken, kritik karşılaşmada Pepe’den yoksun mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş’in ayak parmağındaki kırığın iyileşmesine ve takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen sezonun kalan bölümünü düşünerek 35 yaşındaki savunmacıyı riske etmeyeceği öğrenildi.

MEDEL’İN YANINA TOSIC

Pepe’nin son durumunu soran başkan Fikret Orman’a gereken bilgileri veren teknik direktör Şenol Güneş’in, “Pepe oynayabileceğini söylüyor ancak kırık henüz yeni kaynadı. eğer aynı yere bir darbe daha gelirse ilerisi için büyük sıkıntı olur. Onu riske atmak istemiyorum. Tosic hazır, Vida da var” dediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu nedenle Pepe’yi kenarda tutacağı, yerine ise Medel’in yanında Tosic’e görev vereceği ifade edildi.