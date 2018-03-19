Başakşehir - Beşiktaş maçının yazar yorumları!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan kritik maçta Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir 53 puana yükseldi ve 54 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 50 puanda kalan Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Öte yandan Başakşehir'de kırmızı kart gören Caiçara ve sarı kart gören Clichy, Akhisarspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Ev sahibi ekipte Mossoro ve Elia da sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta ise sınırda bulunan Medel ve Adriano sarı kart gördü. İki isim 27. haftadaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU

Başakşehir'e 1-0 yenilen siyah-beyazlı takımın, rakibi karşısındaki kötü serisi sürdü. Turuncu-lacivertli takımla yaptığı maçlarda daha önce 4 kez kazanabilen ve 12 kez berabere kalan Beşiktaş, sahadan 6. kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 15 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.





Başakşehir - Beşiktaş































































Başakşehir - Beşiktaş

BAŞAKŞEHİR ÇOK ETKİLİ BAŞLADI...

Ev sahibi ekip mücadeleye oldukça basklı başladı.

Henüz 4. dakikada cezalı olan Epureanu'nun yerine forma giyen Da Costa'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

7. dakikada Gael Clichy'nin penaltı noktasına doğru gönderdiği ortada top Edin Visca'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun yerden sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Fabri gole izin vermedi.

20. dakikada Başakşehir bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda savunmadan seken top yakın direğe doğru açıldı. Bu noktaya hareketlenen Edin Visca kayarak vuruşunu yaptı ancak Dusko Tosic meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkartı.

ELIA GOLÜ ATTI!

28'de Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti: Edin Visca'nın pasında, penaltı noktasının sağ arka çaprazına koşan Eljero Elia topla buluştu ve bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

41. dakikada ise Başakşehir'de Marcio Mossoro sakatlandı ve acı içinde yerde kaldı. Tecrübeli oyuncu oyuna devam edemedi ve yerine Napoleoni dahil oldu.

İlk yarının sonlarına doğru Başakşehir, Adebayor ile bir kez daha gole çok yaklaştı anca golcü futbolcu müsait pozisyonu değerlendiremedi ve ilk 45 dakiakda 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

60. dakikada Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ

62. dakikada Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara rakibi Adriano Correia'ya arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

66'da Beşiktaş gole çok yaklaştı... Jeremain Lens'in uzak direğe doğru gönderdiği ortada Alvaro Negredo topa yetişemedi.

68. dakikada Başakşehir'de sakatlanan Eljero Elia oyundan alınırken yerine Uğur Uçar oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta ise Jeremain Lens'in yerine Vagner Love oyuna girdi.

Kalan dakikalarda Beşiktaş etkili olsa da 10 kişi kalan rakibi karşısında aradığı golü bulamadı ve Başakşehir 1-0 sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında galibiyet golünü atan Eljero Elia, Süper Lig'de 24 hafta aradan sonra gol sevinci yaşadı. Bu maça kadar ligdeki tek golünü ilk haftadaki Bursaspor mücadelesinde atan Hollandalı orta saha oyuncusu, ikinci golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti.

TOLGAY'DAN BÜYÜK HATA

Siyah-beyazlı takım, Tolgay Arslan'ın yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü. Tolgay, kendi yarı alanında rakibine topu kaptırınca takımının gol yemesine sebebiyet verdi. Beşiktaş'ın yedek oyuncuları, Medipol Başakşehir'in golü öncesi Tolgay Arslan'a faul yapıldığı gerekçesiyle yardımcı hakeme itirazda bulundu.

SERİ SONA ERDİ

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı. Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da ilk kez yenildi.

Beşiktaş, aldığı sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

HABERTÜRK SPOR YAZARLARI BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇINI YORUMLADI

KARTAL YİĞİT: ROTASYON BOŞUNA MIYDI?

Şenol Hoca doksan dakikanın özetini “yorumlanacak bir şey yok” diyerek çok iyi açıkladı maç sonrası... Hakikaten Beşiktaş adına yorumlanacak hiçbir şey olmadı dün akşam. Şenol Güneş’ten tutun Talisca, Babel, Tosic, Atiba kim varsa formsuzdu. Böylesine basiretsiz ne yaptığını bilmeyen bir Beşiktaş’ı uzun süredir görmemiştik. Bayern Münih’e bile oyunun belli anlarında kafa tutan Kartal’ın yerinde yeller esti. Şenol Güneş de oyuncu seçimlerinde hata yaptığını itiraf etti. Güzel bir özeleştiriydi. Belki Caner baştan oynayabilir, Lens kenarda tutulabilirdi. Oyun içinde de Atiba erken çıkarılıp Tolgay tutulup, Oğuzhan ile birlikte oynatılabilirdi. Ama sanki kenar yönetim ve takımın üzerine ölü toprağı serpilmişti. Hele bir ilk yarı izledik ki her şey tamamen Başakşehir’in elindeydi.

Abdullah Hoca’nın ekibi ilk 45’te işi çoktan bitirebilirdi. Zaten bu yarıyı görünce Beşiktaş’ın bu maçı kazanması mucize olurdu. Diğer bölümdeki baskıya aldanmayın, bal yapmayan arı misaliydi. Elinizde Negredo var ama adam bir türlü topla buluşturulamadı. İspanyol oyuncu, 90 dakika boyunca pozisyona bile giremedi. Karşısındaki Adebayor ne yaptı? Tek başına Beşiktaş savunmasını dağıttı. 35’ine gelmiş, bir santrfor herkese profesyonellik dersi verdi. Belki Beşiktaşlılar üzülecek ama Cenk’ten sonra sprinter bir santrfor arıyor Siyah-Beyazlılar...

Bonservisine yaklaşık 4 milyon Euro verilen Love da sanki boşuna alınmış gibi. Bir diğer sorun da ortada. Talisca oynarsa sonuca gidiliyor. Ama dün o da sahada hayalet gibi dolaşınca Kartal’ın can damarı kesildi. 10 kişi kalmış bir rakibe yenilmek yarışta moral bozdu. Enteresan bir durum da şu; Şenol Hoca Münih maçında rotasyona gitmişti şimdi acaba boşuna mı rotasyon yaptı demekten de kendimizi alamıyoruz.

UMUR TALU: PAS TAKIMINDAN PES TAKIMINA!

Maç öncesi Beşiktaş’ın önceki 3 santrforu İngiltere’de, Almanya’da ve Alanya’da 5 gol atmıştı.

Eldeki 2 santrfordan ‘asistçi tirbuşon’ sahada, Bayern’e düşe kalka gol atan Aşk, hemen her aşkın başına geldiği gibi kenardaydı. İbret olsun diye Cenk de tribündeydi!

Saygı duruşunda anılan Fenerbahçeli Halit Ağabey top oynarken, Başakşehir diye bir şehir yoktu; o da İstanbul’da Süleyman Sebalı Beşiktaş’a karşı oynadı, Doğan Koloğlulu Galatasaray’a karşı oynadı.

Onlar başka türlü bir futbol ve insanlık kültürünün oyuncularıydı; aşağılama, nefret, sürekli hakaret cehaletinin değil!

Maç başladı, Başakşehir, Beşiktaş sahasında oynadı da oynadı. Asist ustası Visca dağıttı, Fabri yattı kalktı formuna dua etti.

Esasen top tutmayı seven Beşiktaş, özellikle Tolgay’la top kaybetmekte ısrar etti. Orta sahayı kafadan kaybetti.

20’inci dakika Beşiktaş mahkumdu: Üst üste iki gol çıktı kalesinden. Lens’in son sürat kontra atağında, az önce gol kaçıran ağabeyi Adebayor’un kendi kalesine kadar takip edip topu alması ne saygıdeğerdi.

Beşiktaş, 25 dakika İstanbul içinde deplasman takımından daha beterini oynadı.

Takım bir sihirli dokunuş bekler gibiydi. Volkan ikram etti ama nafile!

Yine Tolgay’ın top kaybıyla Başakşehir aktı da aktı, Fabri de yetmedi. Böyle oynadığınızda, ne tarih ne talih, hiçbir şey yetmez!

Pas takımı Beşiktaş, pes takımı olmuştu! Başakşehir ise tam saha pres takımı. Oyun kurgusuna ve takım duygusuna saygılar!

Talisca’nın frikiği 33’teydi ve Beşiktaş’ın neredeyse ilk pozisyonuydu. Sonra Başakşehir az dinlenmeye çekildi.

Negredo’nun nezaketi yine üst seviyedeydi. İyi futbolculuğu tartışılır; iyi insanlığı ise her maç yıldız!

Beşiktaş üst üste pas yapabildiğinde dakika 45 olmuştu. Onda da yine topu kaptırıp ikinci golü davet etti. Hafta içi Bayern’le didişen 7 yerlili “Ziraat” takımı, çok daha dirençli ve mücadeleciydi.

2. devre Beşiktaş uyanarak, Tolgay da top kazanarak başladı. Beşiktaş’ın gizli sorunu; ‘gizli santrfor’ Talisca’nın asla oyun kurucu olmaması.

Beşiktaş sahasında 3 kişiyle top yaparken, Başakşehir 5 kişiyle pres yapabiliyordu. Beşiktaş bundan çok sıkıldı. Mossoro’suzluk da Başakşehir’i zorlamaya başladı. Beşiktaş fiili 3’lü defansa geçip orta sahayı Adriano ile çoğalttı, bir de Oğuzhan’ı soktu Güneş. Zorlanma, Başakşehir’i 10 kişi bıraktı. Ama dirençsiz değil. Beşiktaş çift santrfora döndü. Topa sahip oldu, pas yaptı, kuşattı ama pozisyonsuz.

Başakşehir “Şampiyonlar Ligi” umudunu büyüttü, Beşiktaş yaşının, yanlışının kurbanı oldu!

2 santrfor bir Cenk etmedi!

ADEBAYOR’A SAYGI

Maçın oyuncusu; sarı kartlık pozisyon hariç, akıllı, emekçi Adebayor’du... Saygıyı hak ediyor.

OLMADI TALİSCA

Maçın hayal kırıklığı; Brezilya Milli Takımı’nın oyuncusu oldu. Talisca ağırlığını koymalıydı.

İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ'A NE OLMUŞ?

Fenerbahçe ile Galatasaray berabere kalınca, dün akşam oynanan maçın anlamı büyüktü. Beşiktaş’ı yenen M.Başakşehir, haftanın en karlısı oldu…

Ev sahibi M.Başakşehir, Emre ve Epureanu’dan yoksundu… Büyük umutlarla Barcelona’dan gelen Arda ise zaten bir var bir yok…

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti. Moraller bir ölçüde bozuktu. Tek teselli, Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olan B.Münih’e elenmişlerdi. İki maçta 8 gol yiyerek, futbolumuzun kalitesini test etmemizi sağladılar!..

İlk 10 dakika oyun Siyah-Beyazlılar’ın ceza sahasında oynandı. Ev sahibi takım M.Başakşehir ise biraz dikkatli olsa, maçı o dakikalarda bitirebilirdi…

Şenol Güneş’i kızdıran ‘geriye yaslanmayı’ bitiren ise yine Güneş Hoca oldu. Babel ile Lens’in yerlerini değiştirdi. Tolgay-Atiba ikilisini daha öne aldı. Zamanında yapılan bu müdahale, topun ceza sahasından uzaklaşmasını sağladı…

Oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, daha dikkatli ve disiplinliydi. Kaptıkları topları seri biçimde dikine oynayarak tehlike yarattılar. Tosic-Medel ikilisi zaman zaman çok zorlandılar. Yenilen gol, savunmanın eksik yakalanması ve geç hamle ile geldi. Hakem Meler, gol öncesi Tolgay’a yapılan faulü görmedi…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunu geniş alana yaydı. Bireysel özellikleri yüksek oyuncuların kendilerini göstermelerini istiyordu. Kenar ortalarını değerlendirecek Negrado’dan umutluydu. Bu anlayış ne kadar doğru olsa da eksikti. Hücumda çoğalma sorunu yaşadılar. Şut sayısı yok denecek kadar azdı. Atiba ve Tolgay, Negredo’nun uzağında kaldılar. Talisca derseniz, duran toplar dışında etkisizdi…

Şampiyonluk yarışının en önemli adayı M.Başakşehir dün dersine iyi çalışmıştı. Beşiktaş’ın kenarları iyi kullandıklarını biliyorlardı. Merkezde çoğalarak, Beşiktaş golcülerine vuruş alanı bırakmadılar. Takım savunmasını iyi yaptılar. 3 puanı hak ettiler…

İkinci yarı oyunu çabuk oynayan Beşiktaş, topa daha çok sahipti. Kenarları kullandılar. 30’a yakın orta yaptılar. İlk yarının tam aksine bir tempo vardı. 62. dakikada Caiçara’nın kırmızı kart görmesi oyunun seyrini değiştirdi. Üstünlük tamamen Beşiktaş’a geçti. Abdullah Avcı, merkez savunmayı iyi yaparak galibiyeti korumak istedi. İleride bir tek Adebayor’u bırakıp Beşiktaş’a boş alan bırakmadı. Topla daha çok oynayan, ortalar yapan Siyah-Beyazlılar savunmayı geçemedi. Doldur boşalt topları alan, M.Başakşehir savunması oldu. Tolgay’ın yerine giren Oğuzhan beklenilenden çok uzaktı. B.Münih yorgunu Beşiktaş 3 puandan olurken, taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

ADEBAYOR’A BRAVO

Takımı sırtlayan, yaşına rağmen bıkmadan koşan, oyun kuran, arkadaşlarına güven kazandıran gerçek bir liderdi.

BEŞİKTAŞ’A YAKIŞMADI

Kafaları hala B.Münih maçında. Bu maça çok geç odaklandılar. Ofansif becerileri yetersizdi.

BÜLENT YAVUZ: GOLDEN ÖNCE FAUL YOKTU

Halil Umut Meler 90 dakikaya baktığınız zaman çalışkan, gayretli ve bir o kadar da dikkatliydi. Ancak buna rağmen bazı hatalar da yapmadı değil. 21. dakikada Medel’in gördüğü sarı kart bence yeterliydi. Daha fazlası olmazdı. Nihayetinde bir itmeydi. 23. dakikada Visca’ya ceza alanı içerisinde arkadan bir müdahale var gibi görünüyor. Ancak hiçbir babayiğit hakem buna penaltı çalamaz. Başakşehir’in golünden önce faul olduğu iddiaları var. Tolgay topla oynuyor, yani avantajını kullanıyor. Daha sonra arkadan gelen Elia, pozisyon icabı Tolgay’a bir müdahalede bulunuyor. Burada bir faulden söz etmek mümkün değil. Caiçara’nın her iki sarı kartı da kurala uygundu. Adebayor’un durup dururken dirsek vurması sarı için yeterliydi. Medel’in 89’da Adebayor’a müdahalesi basit bir faüldü.