UEFA Avrupa Ligi grup maçları 6. ve son hafta karşılaşmasında Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga'yı evinde konuk edecek. Peki, Başakşehir-Braga maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte UEFA Avrupa Ligi Başakşehir-Braga maçının tüm detayları...
Medipol Başakşehir, C Grubu son haftasında konuk edeceği Portekiz ekibi Braga’yı ağırlayacak. Abdullah Avcı’nın öğrencileri son 32 turuna çıkabilmek için öncelikle rakibini yenip iddiası bulunmayan Hoffenheim’ın, Ludogorets’i mağlup etmesini bekleyecek. Başakşehir, puan kaybetmesi halinde ise diğer maçın sonucuna bakmaksızın Avrupa’ya veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir gruptaki son maçını bugün oynayacak. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma'da İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem John Beaton düdük çalacak.
Temcilsimiz Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki kader maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Medipol Başakşehir ile Braga, bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz'de oynanan müsabakadan turuncu-lacivertliler, 1-1 giden maçta 89. dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı.
Turuncu-lacivertliler, Braga karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 16. kez sahada yer alacak.
Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 15 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 7 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki tek galibiyetini, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.
Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.
Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 6 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.
Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.
Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.
Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi grupta deplasmanda oynadığı beşinci karşılaşmada ise Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.
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