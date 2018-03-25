Son yılların en zorlu yarışının yaşandığını ifade eden Abdullah Avcı, “Yarış bu şekilde, birbirine sıkışık şekilde devam edecek. Kırılma anları olacak ama bunlar nerede, ne şekilde olur bilemem. Ama biz sonuna kadar yarışın içinde olarak bu duyguyu yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre fikstürün avantaj veya dezavantaj sağladığına inanamadığını söyleyen deneyimli teknik adam, “Fikstüre inanmıyorum. Fikstürün avantajı veya dezavantajına da inanmıyorum. Yakın zamana baktığımda fikstür, Başakşehir-Gençlerbirliği maçına galibiyet gösteriyor ama öyle bitmiyor. Alanya mücadelesine galibiyet gösteriyor ama öyle olmuyor. Fenerbahçe-Akhisar maçı da öyle. O yüzden oyunun içindeki her anda, sahanın içinde 68’e 105’te doğru odaklanacaksın, doğru oynayacaksın, cebine koyacaksın. Başka türlü olmuyor” ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN DÖNÜYOR"

Yıldız futbolcu Arda Turan’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Avcı, “Arda, Beşiktaş maçı öncesi takımın iki antrenmanına katıldı. Özellikle Milli Takım arasını da onun gibi oyuncular için kullanıyoruz. Önümüzdeki Akhisar maçı itibariyle bizimle olmaya devam edecek” dedi.