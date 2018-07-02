İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ), Atatürk Olimpiyat Stadı’nın kuzeyinde bulunan, 285 bin metrekarelik arazi üzerine spor sahaları ve bunlara ait tesisler inşa edecek. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü’nün, “ Başakşehir Ata Sporları Merkezi İnşaatı” adı altında açtığı ihale, 26 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Tesisle geleneksel ve modern sporlar bir araya getirilecek.

‘SPOR, ANAYASA EMRİ’

İhale dosyasına göre söz konusu devasa alanda şu spor sahaları ve tesisleri bulunacak: Güreş okulu, okçuluk okulu, at sporları okulu, açık binicilik gösteri alanı, amatör binicilik alanı, atlı ciritatlı okçuluk alanı, kapalı binicilik sahası, kökbörü sahası, ok atış sahası, geleneksel oyun okulu, spor okulu, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, paten parkı, mini futbol sahası, açık hava tiyatrosu ve çocuk oyun alanları. Alanda ayrıca cami, sağlık ve idari birimler, kafeler, misafirhane gibi tesislerde yer alacak.

Dev spor tesisiyle ilgili projenin sunum bölümünde şu ifadeler kullanılıyor: “Anayasa’nın sporun geliştirilmesi yan başlıklı 59. maddesinde yer alan ‘Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur’ şeklindeki ifadelerinden, Türk spor politikasının iki temel esas üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi; kısaca kitle sporu olarak isimlendirilen sağlık için spor faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ikincisi ise zirve sporu olarak isimlendirilen performans sporlarının geliştirilmesi ve bu alanda başarılı olan sporcuların devlet eliyle korunmasıdır.”