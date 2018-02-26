Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bir maçı eksik bulunan ve 46 puandaki Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'dan devralmak için sahaya çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekipte bu kritik maç öncesinde son dakika sakatlığı yaşandı. Milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada Arda'nın sağ arka adalesinde ağrı hissettiği kaydedildi ve duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır."

GOLLE DÖNMÜŞTÜ

15 Ocak'ta İstanbul temsilcisine 2,5 yıllığına kiralanan Arda Turan, Süper Lig'e golle geri dönmüştü. Başakşehir'le çıktığı ilk lig maçı olan Bursaspor mücadelesinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli yıldız, Süper Lig'de 2 bin 470 gün sonra gol sevinci yaşamıştı.

Arda Başakşehir formasıyla bu sezon 5 maçta forma giyerken iki kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı.