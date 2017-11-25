Başakşehir'de ortaklık görüşmeleri

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak ortak bir çalışma için arayışlarının olduğunu söyledi.
CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Gümüşdağ, gündemde yer alan konular hakkında açıklamalarda bulundu.
"BAŞAKŞEHİR İÇİN ORTAKLIĞA AÇIĞIZ"
Kulübün satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak ortak bir çalışma için arayışlarının olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Çin'den bir grupla görüşmemiz oldu ancak bu satış değil, bir ortaklık. Ortaklığa açığız ve bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor. 4 Ocak'ta Şangay'da fuara katılacağız ve bu ortaklık durumunu orada yineleyeceğiz. Çin'de futbol için büyük bir yatırım var ve bize gelen bir teklif bulunuyor. Başakşehir'in başarılarını kalıcı kılmak istiyoruz. Kurumsal ve profesyonel bir yapıyla yönetiliyoruz. Başakşehir'i Avrupa'da bilinen 4 takım arasına koymak istiyoruz" dedi.
"VİDEO HAKEMLİĞİ DESTEKLİYORUM"
Video hakemlik sistemi için de görüşlerini aktaran Gümüşdağ, "Futbola katkı sağlayacağından dolayı video hakemliği istiyorum. Hakemlerin bu kadar konuşulduğu bir ortamda kimse mutlu değil. Adil bir yönetim olacaksa neden istemeyelim?" ifadelerini kullandı.
"FUTBOLDA BAŞARILI DEĞİLİZ"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya da Gümüşdağ, "Federasyon Başkanlığını zamanı gelince konuşuruz. Ancak devletin bu kadar yatırım yaptığı bir ülkede kulüpler ve federasyon olarak başarılıyız diyemem. Başarılı bir sistem oluşturmalıyız. Bakanlık, federasyon ve kulüpler ortak ve uzun soluklu bir çalışma yapmalı. Ama bu süreçte federasyon başkanına destek verilmeli" şeklinde konuştu.
"TRANSFER YAPACAĞIZ"
Transfer konusunda ise Gümüşdağ, "Ara transfer döneminde genç futbolcular için çalışmalarımız olacak" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.