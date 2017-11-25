Başakşehir'de ortaklık görüşmeleri

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak ortak bir çalışma için arayışlarının olduğunu söyledi.



CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Gümüşdağ, gündemde yer alan konular hakkında açıklamalarda bulundu.



"BAŞAKŞEHİR İÇİN ORTAKLIĞA AÇIĞIZ"

Kulübün satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak ortak bir çalışma için arayışlarının olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Çin'den bir grupla görüşmemiz oldu ancak bu satış değil, bir ortaklık. Ortaklığa açığız ve bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor. 4 Ocak'ta Şangay'da fuara katılacağız ve bu ortaklık durumunu orada yineleyeceğiz. Çin'de futbol için büyük bir yatırım var ve bize gelen bir teklif bulunuyor. Başakşehir'in başarılarını kalıcı kılmak istiyoruz. Kurumsal ve profesyonel bir yapıyla yönetiliyoruz. Başakşehir'i Avrupa'da bilinen 4 takım arasına koymak istiyoruz" dedi.



"VİDEO HAKEMLİĞİ DESTEKLİYORUM"

Video hakemlik sistemi için de görüşlerini aktaran Gümüşdağ, "Futbola katkı sağlayacağından dolayı video hakemliği istiyorum. Hakemlerin bu kadar konuşulduğu bir ortamda kimse mutlu değil. Adil bir yönetim olacaksa neden istemeyelim?" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLDA BAŞARILI DEĞİLİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya da Gümüşdağ, "Federasyon Başkanlığını zamanı gelince konuşuruz. Ancak devletin bu kadar yatırım yaptığı bir ülkede kulüpler ve federasyon olarak başarılıyız diyemem. Başarılı bir sistem oluşturmalıyız. Bakanlık, federasyon ve kulüpler ortak ve uzun soluklu bir çalışma yapmalı. Ama bu süreçte federasyon başkanına destek verilmeli" şeklinde konuştu.



"TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer konusunda ise Gümüşdağ, "Ara transfer döneminde genç futbolcular için çalışmalarımız olacak" dedi.







Göksel Gümüşdağ

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