Başakşehir'den olay Galatasaray paylaşımı! - Başakşehir'den 5-1'lik Galatasaray galibiyeti paylaşımı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı sahasında Emmanuel Adebayor'un 3, Joseph Attamah ve Kerim Frei'ın golleriyle 5-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı ekip karşısında oynadığı son 4 karşılaşmada da mağlubiyet görmedi. Öte yandan İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından maç sonunda yapılan paylaşım gündem oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 18, 2017

Geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'la evinde oynadığı son maçta 4-0'lık galibiyet alan Başakşehir, karşılaşma sonunda geçen sezon ve bu sezonki maçların skor tabelasının yan yana bulunduğu iki fotoğrafı paylaştı ve "Her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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