Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 yenilerek 3. basamağa gerileyen Medipol Başakşehir, özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye göre alt sıralardaki takımlara karşı en fazla puan kaybı yaşayan ekip konumunda bulunuyor.

Turuncu-Lacivertliler, bu sezon ligin son 6 sırasındaki takımlara karşı oynadığı 10 maçta 13 puan kaybetti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray ise aynı ekiplere karşı oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 2 puan yitirdi. Söz konusu takımlara karşı Beşiktaş 10 maçta 5, Fenerbahçe ise 8 müsabakada 6 puan kaybı yaşadı. Başakşehir’in, 13. sıraya yükselen Aytemiz Alanyaspor’a mağlup olduğu 25. haftada Galatasaray, 17. basamaktaki Atiker Konyaspor’u, Beşiktaş ise 14. sıradaki Gençlerbirliği’ni mağlup etti.