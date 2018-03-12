Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre alt sıralardaki takımlara karşı en fazla puan kaybı yaşayan ekip konumunda bulunuyor.
Turuncu-lacivertliler, bu sezon ligin son 6 sırasındaki takımlara karşı oynadığı 10 maçta 13 puan kaybetti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray ise aynı ekiplere karşı oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 2 puan yitirdi. Söz konusu takımlara karşı Beşiktaş 10 maçta 5, Fenerbahçe ise 8 müsabakada 6 puan kaybı yaşadı.
Medipol Başakşehir'in, 13. sıraya yükselen Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduğu 25. haftada Galatasaray, 17. basamaktaki Atiker Konyaspor'u, Beşiktaş ise 14. sıradaki Gençlerbirliği'ni mağlup etti.
BAŞAKŞEHİR'İN SON 6 SIRA İLE MAÇLARI
Spor Toto Süper Lig'de yalnızca 3 galibiyeti bulunan Kardemir Karabükspor, bu sezon ilk 3 puanını ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Karabük deplasmanında 3 puanı bırakan turuncu-lacivertli ekip, ligin son sırasındaki rakibini sahasında ise 5-0 mağlup etti.
Atiker Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybetti.
Osmanlıspor ve Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçları kazanan turuncu-lacivertliler, bu iki ekiple de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında ise tam 5 puan kaybı yaşadı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, sahasında ise 1-1'lik beraberlikten kurtulamadı.
Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftada deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u sahasında ise 2-1 yenmişti.
Medipol Başakşehir'in, ligin son 6 sırasındaki takımlarla oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sıralama
|Takım adı
|İç saha
|Deplasman
|13-
|Aytemiz Alanyaspor
|2-1
|1-4
|14-
|Gençlerbirliği
|1-1
|0-1
|15-
|Antalyaspor
|4-1
|-
|16-
|Osmanlıspor
|1-0
|-
|17-
|Atiker Konyaspor
|2-1
|1-1
|18-
|Kardemir Karabükspor
|5-0
|1-3
Not: Skorlarda Medipol Başakşehir ilk takım olarak yazılmıştır.
GALATASARAY'DAN BİR BERABERLİK
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu sezon son 6 sıradaki takımlar içinde yalnızca Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile evinde oynadığı maçı ise 3-0 kazandı.
Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u evinde 3-2, deplasmanda ise 7-0, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-1, deplasmanda 2-0, Osmanlıspor'u dış sahada 3-1, evinde 2-0, Gençlerbirliği'ni sahasında 5-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ 5 PUAN KAYBETTİ
Süper Lig'de ikinci sıraya yükselen Beşiktaş ise son 6 sıradaki takımlar içinde yalnızca deplasmanda Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor'a puan kaybetti.
Siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0, sahasında 5-0, Osmanlıspor'u evinde 5-1, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0, Antalyaspor'u iç sahada 2-0, deplasmanda 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 ve Gençlerbirliği'ni iç sahada 1-0 yendi.
Beşiktaş söz konusu takımlarla oynadığı maçlarda deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi, yine dış sahada Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE'DEN 3 BERABERLİK
Fenerbahçe, son 6 sıradaki takımlarla oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamazken, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, sahasında Gençlerbirliği (2-2), deplasmanda ise Atiker Konyaspor (1-1) ve Osmanlıspor (1-1) ile oynadığı maçlarda toplam 6 puan kaybetti.
Fenerbahçe, sahasında Kardemir Karabükspor (2-0) ve Aytemiz Alanyaspor (3-0), deplasmanda ise Gençlerbirliği (2-1), Aytemiz Alanyaspor (4-1) ve Antalyaspor'u (1-0) yenmeyi başardı.
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