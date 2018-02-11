Spor Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile zirvede tutunmaya çalışan Fenerbahçe kader maçında! Başakşehir zirvedeki yerini korumak isterken, Kanarya da yarıştan kopmama derdinde. Bu maç sadece iki takımı değil, üst sıralardaki herkesi ilgilendiriyor!

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Dört maçlık galibiyet serisi, deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor beraberliği ile geçtiğimiz hafta sona eren 43 puanlı Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray’ın 2 puan önünde haftaya lider giriyor. Son 4 maçında 3 beraberlik alan Sarı-Lacivertiler ise Medipol Başakşehir’in 5 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN Sports 1

STAT: 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, chedjou, Clichy, Mahmut, Gökhan, İrfan, Visca, Arda, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

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BAŞAKŞEHİR'İN MÜTHİŞ SERİSİ!

Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

KOCAMAN, AVCI'YI 7 MAÇTIR YENEMİYOR Aykut Kocaman, Abdullah Avcı'ya karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de Fenerbahçe'nin başında aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, meslektaşına sonraki 7 maçta üstünlük kuramadı. Kocaman söz konusu mücadelelerde 3 kez berabere kalırken 4 maçtan mağlup ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.

31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor. Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

2 ŞAMPİYONLUK BU STATTA GİTTİ! Fenerbahçe, 2014-15 ve 2015-16 sezonunda şampiyonluğu, bu deplasmanda kaybetmişti. Sarı-lacivertliler 2014-15 sezonunun 33. haftasında rakibiyle 2-2 berabere kalınca mutlu sona Galatasaray ulaşmıştı. Fenerbahçe 2015-16 sezonunun 32. haftasında rakibine 2-1 yenilince Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalamış ve mutlu sona ulaşmıştı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu süreçte 79 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,54 oldu. Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini bugün karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında yaşadı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.

LİGDEKİ 20. RANDEVU!

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 19 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 26 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

KABUS GİBİ DEPLASMAN!

Fenerbahçe için Başakşehir adeta kabus gibi. Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010’da 1-0’lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakadan Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı, galibiyete hasret kaldı.

Kanarya, Medipol Başakşehir’in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bugüne dek iki takım Süper Lig’de 3, kupada 1 kez karşılaştı. Bu maçlarda Başakşehir 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere bitti.



KOCAMAN, AVCI'YI 7 MAÇTIR YENEMİYOR!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda oynanacak zorlu maçta iki tecrübeli teknik adamın birbirleriyle olan rekabeti dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, deneyimli meslektaşına karşı son yıllarda üstünlük kurmakta zorlanıyor. Avcı'nın takımına (o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor) karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de Fenerbahçe'nin başında 4-2'lik sonuçla alan Kocaman, daha sonra meslektaşına üstünlük kurmakta zorlandı.

İki teknik adam bu maçta sonra 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu son 7 maçta Avcı, Kocaman karşısında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.

13. RANDEVU

İki teknik adam kariyerlerinde birbirlerine 13. kez rakip oluyor. Kocaman ve Avcı, bu rekabette 4'er kez takımlarına galibiyet sevinci yaşatırken, 4 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.

İki tecrübeli teknik adam arasında oynanan ilk maçta Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Ankaraspor, 14 Eylül 2008'de Abdullah Avcı'nın takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etmişti.

ADEBAYOR, KANARYA'NIN GOLLERİNİ 3'E KATLADI!

Başakşehir’in Fenerbahçe karşısındaki en önemli silahı hiç kuşkusuz Emmanuel Adebayor olacak. Ligde geride kalan 20 mücadelenin 18’inde görev alan başarılı futbolcu, bu müsabakalarda 10 gol atarken, 1 de asist yaptı. Fenerbahçe’nin golcüleri ise bu sezon bekleneni veremedi. Soldado 3, Janssen 2, Fernandao 1 gol attı. Kısacası Adebayor 18 golle Fenerbahçe’nin 3 forvetinin 6 golünü ikiye katladı.

FERNANDAO'NUN DALYA HEYECANI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak. Bursaspor'a 2013-2014 sezonun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'de ilk dalyasını demeye hazırlanıyor.

Bursa temsilcisiyle 48 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yle ise ligde 51 mücadelede ter döktü. Fernandao, 99 Süper Lig müsabakasında tam 50 kez fileleri havalandırdı.