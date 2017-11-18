Başakşehir - Galatasaray canlı hangi kanalda? Başakşehir - Galatasaray saat kaçta?

Süper Lig'de 12. haftada liderlik yarışında önemli bir karşılaşma oynanacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, evinde Igor Tudor yönetimindeki lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir, Galatasaray karşısında galip geldiği takdirde liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devralacak. Galatasaray yendiği takdirde ise en yakın takipçisi Başakşehir'e 6, Beşiktaş'a 7 ve maç eksiğiyle Fenerbahçe'ye 12 puan fark atmış olacak. Peki Başakşehir - Galatasaray canlı hangi kanalda? Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ve heyecanla beklenen Başakşehir - Galatasaray karşılaşması bu akşam saat 19:30'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Liderlik için önemli bir karşılaşma olan Başakşehir - Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Medipol Başakşehir: Volkan- Uğur, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Edin, Elia, Adebayor
Galatasaray: Muslera - Mariano, Macion, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
Medipol Başakşehir: Egemen Korkmaz, Mehmet Batdal, Aurelien Chedjou, Junior Caiçara (sakat)
Galatasaray: Sofiane Feghouli (cezalı), Serdar Aziz (sakat)
Medipol Başakşehir'de ligde en golcü oyuncular arasında attıkları 4 golle Emanuel Adebayor, 3 golle Emre Belözoğlu ve 2 golle Kerim Frei yer alıyor.
Galatasaray'da ise ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 11 golle Bafetimbi Gomis bulunuyor. Fransız golcüyü attığı 6 golle Tolga Ciğerci ve attığı 4 golle Maicon takip ediyor.
Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 18 maçtan 9'unu Galatasaray, 5'ini Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 26 golle cevap verdi.
Geçen sezonki maçları Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda 2-1, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da 4-0 kazandı.
Öte yandan iki takım geçen sezon Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.
Sarı-kırmızılı futbol takımında Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Daha önce Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kartla cezalandırılan Fernando, Medipol Başakşehir önünde de sarı kart görmesi durumunda 13. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında oynayamayacak.
Medipol Başakşehir'de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üç futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 13. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.
Süper Lig'de haftanın en önemli müsabakası olan Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesi, dünyaca ünlü iki santrforu da karşı karşıya getirecek.
Sarı-kırmızılı takımın en önemli gol ayağı olan Bafetimbi Gomis, geride kalan 11 haftada 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 1 gol ortalamasıyla mücadele eden Fransız futbolcu, Göztepeli Adis Jahovic ile gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekibin Togolu yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor ise bu sezon ligde attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda.
Deneyimli santrfor, ligde geçen sezonun ikinci yarısında oynanan ve Medipol Başakşehir'in 4-0 kazandığı karşılaşmada Galatasaray ağlarını 3 kez havalandırmıştı.
Medipol Başakşehir-Galatasaray müsabakası iki önemli kalecinin mücadelesine de sahne olacak.
Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, transfer edildiği 2011-2012 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekibin en önemli isimlerinden oldu. Kaptanlık görevini de üstlenen Muslera, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kaldırdı.
Deneyimli kaleci, bu sezonun geride kalan 11 haftasında 9 golle ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda.
Medipol Başakşehir file bekçisi Volkan Babacan ise hem ligde hem de A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkati çekiyor.
Uzun zamandır ay-yıldızlı ekibin kalesini kimseye kaptırmayan Volkan Babacan, Medipol Başakşehir'de ise ligin en formda kalecilerinden biri oldu. Volkan, bu sezon 11 maçta kalesinde 13 gole engel olamadı.
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