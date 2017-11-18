Başakşehir: 5 Galatasaray: 1 maç sonucu

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in 12. haftasındaki kritik mücadelede Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildi. Sarı-Kırmzılı ekip, rakibine karşı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan Cimbom, ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile oynadığı son 14 karşılaşmada galibiyet göremedi. (10 mağlubiyet - 4 beraberlik)
Bu sonucun ardından 26 puana yükselen Abdullah Avcı ve öğrencileri, aynı puandaki Galatasaray'yı yakaladı.
Mücadelenin 20. dakikasında Galatasaray'da sarı kart gören Fernando, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
25. dakikada Başakşehir, Joseph Attamah ile 1-0 öne geçti: Sağ kanatta Edin Visca'nın ortasına çok iyi yükselen Joseph Attamah'ın kafa vuruşunda top Muslera'nın sağından ağlarla buluştu.
41'de Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile farkı ikiye çıkardı: Yine sağ kanatta Edin Visca'nın ortasında, Adebayor kafayı vurdu ve yerden de seken top bir kez daha filelerle buluştu: 2-0.
Mücadelenin ilk 45. dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
55. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in harika golüyle farkı bire indirdi: Latovlevici'nin ortaladığı topu iyi takip eden Bafetimbi Gomis'in arka direğe doğru aşırarak yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.
Bu golden 3 dakika sonra, Adebayor ile Medipol Başakşehir tekrar farkı ikiye çıkardı: Denayer'in uzaklaştırmak istediği top Mossoro'da kaldı. Mossoro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve savunmaya da çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu: 3-1.
75. dakiakda Başakşehir'de Eljero Elia, ceza sahası içinde Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı vuruşunu gole çeviren Adebayor hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu: 4-1.
Fatih Terim Stadı'ndaki son sözü Kerim Frei söyledi ve maç Başakşehir'in 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Galatasaray, Şubat 2009′daki Kocaelispor maçından bu yana ilk kez Süper Lig’de bir maçta 5 gol yedi.
TUDOR DÖNEMİNDE 6 MAĞLUBİYET BİR BERABERLİK
Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR: 5 - GALATASARAY: 1
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Hakan Özmert), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 86 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 90+1 Mevlüt Erdinç)
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 79 Rodrigues), Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Gomis
GOLLER: Dk. 25 Attamah, Dk. 42, 58 ve 76 (Penaltıdan) Adebayor, Dk. 89 Kerim Frei (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Fernando, Dk. 65 Ndiaye (Galatasaray)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
10. dakikada Ndiaye'nin uzun pasında sol çaprazda topu kontrol eden Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
14. dakikada çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Adebayor'un ayağından açtığı topa, kaleci Muslera müdahale etti. Uruguaylı kaleciden seken topu, savunma uzaklaştırdı.
25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Attamah kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis, meşin yuvarlığı altıpasın sağ çaprazında bulunan Eren Derdiyok'a bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan topu direğin dibinde kontrol ederek gole izin vermedi.
42. dakikada Medipol Başakşehir skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Visca'nın sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde uygun durumda bulunan Adebayor, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
55. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Latovlevici'nin soldan ortasında, ceza sahasında Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
58. dakikada Medipol Başakşehir tekrar farkı 2'e çıkardı. Savunmada Denayer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu sol tarafta kontrol eden Mossoro, pasını ceza sahasında bulunan Adebayor'a verdi. Adebayor'un penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, savunmada Maicon'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.
70. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Belhanda'nın kafayla indirdiği topa, Tolga Ciğerci'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
75. dakikada soldan ceza sahasına giren Elia, Maicon ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını işaret etti.
76. dakikada penaltı atışını kullanan Adebayor, topu ağlarla buluşturarak skoru 4-1 yaptı.
84. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
89. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e çıkardı. Sol taraftan Clichy'den aldığı topla çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Kerim Frei, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-1.
MAÇTAN NOTLAR
BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de ilk 11'in önemli isimleri bu mücadelede forma giyemedi. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir ile kart cezalısı Junior Caicara maç kadrosunda yer almadı.Abdullah Avcı'nın ekibinde sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da diğer eksik isimler oldu.
Avcı, Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yokluğunda orta sahasının ortasında Gökhan İnler ve İrfan Can Kahveci'ye forma verdi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray karşısında takımını sahaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sürdü.
EMRE BELÖZOĞLU ÜST ÜSTE 3 MAÇTA DA YOK
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle takımının üst üste oynadığı üçüncü resmi maçta da forma giyemedi. Turuncu-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Hoffenheim ve ligde Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında da görev alamayan Emre, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.
UĞUR UÇAR İKİNCİ MAÇINDA
Deneyimli teknik adam, Brezilyalı sağ bek Caicara'nın yerinde ise Uğur Uçar'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Bu sezon ligde yalnızca deplasmanda 3-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giyen Uğur, bu sezon ikinci kez bir lig maçında görev aldı. Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Uğur, 64. dakikada yerini Adebayor'a bırakmıştı.
GALATASARAY
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidilirken, teknik direktör Igor Tudor, çift forvetle takımını sahaya sürdü. Galatasaray'ın ligde son oynadığı Gençlerbirlği müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz ile teknik direktör Tudor'un tercihleri arasına giremeyen Garry Rodrigues, Medipol Başakşehir karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alamazken, yerlerine Iasmin Latovlevici ve Badou Ndiaye görev aldı.
Öte yandan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği müsabakasının ardından Medipol Başakşehir önünde de forma giyemedi.
TUDOR'DAN 4-4-2 SİSTEMİ
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Medipol Başakşehir müsabakasında takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkararak, bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçına yine çift forvetle çıkan ancak 3-5-2 dizilişini tercih eden Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya sürdürdü.
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i, Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Belhanda, Eren Derdiyok ve Gomis şeklinde oldu.
NDİAYE FORMASINA KAVUŞTU
Sarı-kırmızılı futbol takımında kırmızı kart cezasını dolduran Badou Ndiaye, yeniden sahadaki yerini aldı. Ligde Trabzonspor ile yapılan müsabakada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Ndiaye, Gençlerbirliği karşısında cezasını çekmesinin ardından, Medipol Başakşehir maçında formasına tekrar kavuştu.
TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray taraftarları, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendileri için ayrılan bölümü dolduran yaklaşık bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
NAİM SÜLEYMANOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan lig mücadelesi öncesinde bugün vefat eden Naim Süleymanoğlu da unutulmadı. Yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.
ANLAMLI DESTEK
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray ile oynadıkları maçın bilet satış gelirlerini bağışladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasının bilet satış gelirlerinin, Türkiye Diyabet Vakfının koordinatörlüğünde Uluslararası Diyabet Federasyonunun belirlediği kriterlere göre Şile'de yapımına başlanan diyabet yaşam köyüne bağışlandığı belirtildi.
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