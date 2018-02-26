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Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak. Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Bajic, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Mahmut, Da Costa, Kerim Frei, Uğur, Alparslan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Palitsevich, Scekic, Claro, Manu, Khalili, Aydın, Sessegnon, Jailton

YEDEKLER: Talha, Mert, Milinkovic, Murat Duruer, Issah, Dialo, Alper, Zeki, Rahmetullah, Deniz Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN Sports1

SAAT: 20.00

SAKATLAR: Ahmet İlhan, Pogba (Gençlerbirliği)

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